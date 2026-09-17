N'Golo Kante'ye Fransa'dan kötü haber!

Fenerbahçe forması giyen N'Golo Kante için Fransa'dan milli takım iddiası gündeme geldi.
KADRODA OLMAYACAK Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE RMC Sports'ta yer alan habere göre, Fransa Milli Takımı Teknik Direktörü Zinedine Zidane, Uluslar Ligi'nde oynanacak maçlar için aday kadroyu cuma günü açıklayacak.
Fenerbahçe forması giyen 35 yaşındaki orta saha oyuncusu N'Golo Kante'nin aday kadroda yer alması beklenmiyor.
Kante, Fransa Mili Takımı ile çıktığı 69 maçta 2 kez gol sevinci yaşadı.
RAKİBİMİZ OLACAKLAR
Zinedine Zidane yönetimindeki Fransa Milli Takımı, Uluslar Ligi'nde A Milli Takım ile karşılaşacak. Fransa daha sonra Belçika ve İtalya ile karşı karşıya gelecek.
KADRODA OLMAYACAK Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE RMC Sports'ta yer alan habere göre, Fransa Milli Takımı Teknik Direktörü Zinedine Zidane, Uluslar Ligi'nde oynanacak maçlar için aday kadroyu cuma günü açıklayacak.
Fenerbahçe forması giyen 35 yaşındaki orta saha oyuncusu N'Golo Kante'nin aday kadroda yer alması beklenmiyor.
Kante, Fransa Mili Takımı ile çıktığı 69 maçta 2 kez gol sevinci yaşadı.
RAKİBİMİZ OLACAKLAR
Zinedine Zidane yönetimindeki Fransa Milli Takımı, Uluslar Ligi'nde A Milli Takım ile karşılaşacak. Fransa daha sonra Belçika ve İtalya ile karşı karşıya gelecek.