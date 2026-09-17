17 Eylül
22:00
Beşiktaş
Marsilya
CANLI 77'
0-1
Levski
RB Salzburg
CANLI 75'
1-0
OFI Crete
Hoffenheim
17 Eylül
22:00
Viktoria Plzen
Union St.Gilloise
17 Eylül
22:00
Lillestroem
Torreense
17 Eylül
22:00
C.Palace
Lech Poznan
17 Eylül
22:00
Celtic
Ferencvaros
17 Eylül
22:00
Juventus
NEC Nijmegen
17 Eylül
22:00
Real Sociedad
Bournemouth
21 Ekim
21:00
Levante
Athletic Bilbao
CANLI 54'
1-0
Real Betis
Getafe
17 Eylül
22:30
Malaga
Villarreal
17 Eylül
21:30
M.City
Norwich City

N'Golo Kante'ye Fransa'dan kötü haber!

Fenerbahçe forması giyen N'Golo Kante'nin, Fransa Milli Takımı'nın aday kadrosunda yer alması beklenmiyor.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 17 Eylül 2026 20:41
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
N'Golo Kante'ye Fransa'dan kötü haber!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Fenerbahçe forması giyen N'Golo Kante için Fransa'dan milli takım iddiası gündeme geldi.

KADRODA OLMAYACAK Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla RMC Sports'ta yer alan habere göre, Fransa Milli Takımı Teknik Direktörü Zinedine Zidane, Uluslar Ligi'nde oynanacak maçlar için aday kadroyu cuma günü açıklayacak.

Fenerbahçe forması giyen 35 yaşındaki orta saha oyuncusu N'Golo Kante'nin aday kadroda yer alması beklenmiyor.

Kante, Fransa Mili Takımı ile çıktığı 69 maçta 2 kez gol sevinci yaşadı.

RAKİBİMİZ OLACAKLAR

Zinedine Zidane yönetimindeki Fransa Milli Takımı, Uluslar Ligi'nde A Milli Takım ile karşılaşacak. Fransa daha sonra Belçika ve İtalya ile karşı karşıya gelecek.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.