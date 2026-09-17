Milan Teknik Direktörü Ruben Amorim, takımının üç maçlık galibiyetsiz serisinin ardından Sky Sport Italia'ya açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Portekizli teknik adam, büyük kulüplerde kısa sürede sonuç alma baskısının çok yüksek olduğunu vurguladı.
"HER ŞEYİ BİRKAÇ AY İÇİNDE İSTİYORLAR"
Amorim, "Biliyorum ki Manchester United ve Milan gibi büyük kulüplerde kazanma baskısı var, insanlar birkaç ay içinde her şeyi elde etmek istiyor ve ben de burada aynı baskıyı hissediyorum" ifadelerini kullandı.
"ZAMAN ALACAĞINI BİLİYORUM"
Takımın oyun yapısına da değinen Amorim, "Bence bu takım biraz farklı: Üç defans oyuncusuyla oynamaya daha alışkınlar, biraz daha hızlılar, biraz daha güçlüler. Elbette şu anda ideal olabilecek belirli özelliklerim yok, ancak yeni bir takımla çalışmaya başladığınızda, o ideal özelliklere hemen sahip olmak imkansızdır" dedi.
Portekizli teknik adam sözlerini şöyle sürdürdü:
"Zaman alacağını biliyorum, ama bu kulüpte çok fazla baskı olduğunu da biliyorum. Ancak bu tür işleri tercih ediyorum çünkü başarısız olmam gerekiyorsa, büyük bir başarısızlık olmasını istiyorum."
"BU KULÜBE KARŞI BÜYÜK BİR TUTKUM VAR"
Milan'a olan bağlılığını da dile getiren Amorim, "Bu kulübe karşı büyük bir tutkum var; gelişmesine yardımcı olmak istiyorum. Zamanım olup olmayacağını bilmiyorum ama oyuncularıma bakıyorum ve antrenmanlarda söylediklerimin hepsini dinlediklerini görüyorum, bu da bu sorunları çözebileceğimize dair bana umut veriyor" ifadelerini kullandı.
"HER ŞEYİ BİRKAÇ AY İÇİNDE İSTİYORLAR"
Amorim, "Biliyorum ki Manchester United ve Milan gibi büyük kulüplerde kazanma baskısı var, insanlar birkaç ay içinde her şeyi elde etmek istiyor ve ben de burada aynı baskıyı hissediyorum" ifadelerini kullandı.
"ZAMAN ALACAĞINI BİLİYORUM"
Takımın oyun yapısına da değinen Amorim, "Bence bu takım biraz farklı: Üç defans oyuncusuyla oynamaya daha alışkınlar, biraz daha hızlılar, biraz daha güçlüler. Elbette şu anda ideal olabilecek belirli özelliklerim yok, ancak yeni bir takımla çalışmaya başladığınızda, o ideal özelliklere hemen sahip olmak imkansızdır" dedi.
Portekizli teknik adam sözlerini şöyle sürdürdü:
"Zaman alacağını biliyorum, ama bu kulüpte çok fazla baskı olduğunu da biliyorum. Ancak bu tür işleri tercih ediyorum çünkü başarısız olmam gerekiyorsa, büyük bir başarısızlık olmasını istiyorum."
"BU KULÜBE KARŞI BÜYÜK BİR TUTKUM VAR"
Milan'a olan bağlılığını da dile getiren Amorim, "Bu kulübe karşı büyük bir tutkum var; gelişmesine yardımcı olmak istiyorum. Zamanım olup olmayacağını bilmiyorum ama oyuncularıma bakıyorum ve antrenmanlarda söylediklerimin hepsini dinlediklerini görüyorum, bu da bu sorunları çözebileceğimize dair bana umut veriyor" ifadelerini kullandı.