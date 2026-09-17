Beşiktaş'ın rakibi Hoffenheim'a Yunanistan'da soğuk duş

UEFA Avrupa Ligi'nin 1. haftasında temsilcimiz Beşiktaş'ın rakiplerinden Hoffenheim, deplasmanda OFI ile karşılaştı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Pankritio Stadyumu'nda oynanan maçta Alman temsilcisi Hoffenheim, Yunan ekibi OFI'ye 2-0 mağlup oldu.
Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri, 30. dakikada Aitor Cantalapiedra ve 84. dakikada Georgios Kanellopoulos kaydetti.
Bu sonuçla birlikte OFI, hanesine 3 puanı yazdıran taraf oldu. Hoffenheim ise lig aşamasına puansız başladı.
OZAN KABAK 90 DAKİKA
Hoffeinheim forması giyen milli futbolcumuz Ozan Kabak, ilk 11'de başladığı mücadelede 90 dakika forma giydi.
BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?
Hoffenheim, Avrupa Ligi'nin 2. haftasında 15 Ekim Perşembe günü temsilcimiz Beşiktaş'ı konuk edecek.
OFI ise aynı gün, deplasmanda Rennes ile karşı karşıya gelecek.
Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri, 30. dakikada Aitor Cantalapiedra ve 84. dakikada Georgios Kanellopoulos kaydetti.
Bu sonuçla birlikte OFI, hanesine 3 puanı yazdıran taraf oldu. Hoffenheim ise lig aşamasına puansız başladı.
OZAN KABAK 90 DAKİKA
Hoffeinheim forması giyen milli futbolcumuz Ozan Kabak, ilk 11'de başladığı mücadelede 90 dakika forma giydi.
BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?
Hoffenheim, Avrupa Ligi'nin 2. haftasında 15 Ekim Perşembe günü temsilcimiz Beşiktaş'ı konuk edecek.
OFI ise aynı gün, deplasmanda Rennes ile karşı karşıya gelecek.