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Beşiktaş'ın rakibi Hoffenheim'a Yunanistan'da soğuk duş

UEFA Avrupa Ligi'nin 1. haftasında temsilcimiz Beşiktaş'ın rakiplerinden Hoffenheim, deplasmanda OFI'ye 2-0 mağlup oldu.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 17 Eylül 2026 21:40
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Beşiktaş'ın rakibi Hoffenheim'a Yunanistan'da soğuk duş
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UEFA Avrupa Ligi'nin 1. haftasında temsilcimiz Beşiktaş'ın rakiplerinden Hoffenheim, deplasmanda OFI ile karşılaştı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Pankritio Stadyumu'nda oynanan maçta Alman temsilcisi Hoffenheim, Yunan ekibi OFI'ye 2-0 mağlup oldu.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri, 30. dakikada Aitor Cantalapiedra ve 84. dakikada Georgios Kanellopoulos kaydetti.

Bu sonuçla birlikte OFI, hanesine 3 puanı yazdıran taraf oldu. Hoffenheim ise lig aşamasına puansız başladı.

OZAN KABAK 90 DAKİKA

Hoffeinheim forması giyen milli futbolcumuz Ozan Kabak, ilk 11'de başladığı mücadelede 90 dakika forma giydi.

BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?

Hoffenheim, Avrupa Ligi'nin 2. haftasında 15 Ekim Perşembe günü temsilcimiz Beşiktaş'ı konuk edecek.

OFI ise aynı gün, deplasmanda Rennes ile karşı karşıya gelecek.

 

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