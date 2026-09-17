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Real Betis'e 3 puan için tek gol yetti

İspanya La Liga'da Real Betis, sahasında Getafe'yi 1-0 mağlup etti.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 17 Eylül 2026 21:59
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Real Betis'e 3 puan için tek gol yetti
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İspanya La Liga'nın 6. haftasında Real Betis, sahasında Getafe'yi ağırladı. Real Betis, maçı 1-0'lık skorla kazandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Karşılaşmada Real Betis'e galibiyeti getiren golü 45. dakikada Abdessamad Ezzalzouli attı.

Getafe'de milli futbolcu Enes Ünal, ikinci yarıda oyuna dahil oldu.

Konuk ekip Getafe'de Mario Martin, 87. dakikada kırmızı kart görmesinin ardından takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonucun ardından Real Betis, ligde 15 puana yükseldi. Getafe, 5 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Real Betis, Deportivo deplasmanına gidecek. Getafe, sahasında Malaga'yı ağırlayacak.

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