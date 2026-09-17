Mbappe'den Yamal'a flaş sözler!

Ballon d'Or yarışında adaylar arasında bulunan Kylian Mbappe ile Lamine Yamal'dan karşılıklı dikkat çeken açıklamalar geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Real Madrid forması giyen Mbappe, Barcelona'nın genç yıldızı Yamal'ın sahip olduğu potansiyele vurgu yaptı.
"İNANILMAZ YETENEKLİ"
Kylian Mbappe, Lamine Yamal hakkında, "Onu inanılmaz yetenekli bir oyuncu olarak görüyorum ve parlak bir kariyere sahip olacağından eminim. Kendisine en iyisini diliyorum" ifadelerini kullandı.
Mbappe ve Yamal, dünyanın en iyi futbolcusuna verilen Ballon d'Or ödülü için açıklanan 30 aday arasında yer aldı.
YAMAL: "BU ÖDÜLÜ HAK EDİYORUM"
Lamine Yamal da daha önce yaptığı açıklamada Ballon d'Or yarışına ilişkin iddialı ifadeler kullanmıştı.
"Ödülü kime verirdin?" sorusuna yanıt veren Yamal, "Dünyanın en iyi oyuncusuna. Peki ödülü kime verecekler? Bu çok uzun bir konu. Dünyanın en iyileri arasında iki kişi olduğuna içtenlikle inanıyorum ve bu yıl kazandığım başarılara bakıldığında bu ödülü hak ediyorum" dedi.
"KENDİMİ VE MBAPPE'Yİ EN İYİ İKİ OYUNCU OLARAK GÖRÜYORUM"
İspanyol yıldız, Mbappe ile ilgili değerlendirmesinde ise, "Kendimi ve Mbappe'yi dünyanın en iyi iki futbolcusu olarak görüyorum. Bu benim için çok açık ve maçları izleyen herkes de bunu biliyor" ifadelerini kullandı.
"İNANILMAZ YETENEKLİ"
Kylian Mbappe, Lamine Yamal hakkında, "Onu inanılmaz yetenekli bir oyuncu olarak görüyorum ve parlak bir kariyere sahip olacağından eminim. Kendisine en iyisini diliyorum" ifadelerini kullandı.
Mbappe ve Yamal, dünyanın en iyi futbolcusuna verilen Ballon d'Or ödülü için açıklanan 30 aday arasında yer aldı.
YAMAL: "BU ÖDÜLÜ HAK EDİYORUM"
Lamine Yamal da daha önce yaptığı açıklamada Ballon d'Or yarışına ilişkin iddialı ifadeler kullanmıştı.
"Ödülü kime verirdin?" sorusuna yanıt veren Yamal, "Dünyanın en iyi oyuncusuna. Peki ödülü kime verecekler? Bu çok uzun bir konu. Dünyanın en iyileri arasında iki kişi olduğuna içtenlikle inanıyorum ve bu yıl kazandığım başarılara bakıldığında bu ödülü hak ediyorum" dedi.
"KENDİMİ VE MBAPPE'Yİ EN İYİ İKİ OYUNCU OLARAK GÖRÜYORUM"
İspanyol yıldız, Mbappe ile ilgili değerlendirmesinde ise, "Kendimi ve Mbappe'yi dünyanın en iyi iki futbolcusu olarak görüyorum. Bu benim için çok açık ve maçları izleyen herkes de bunu biliyor" ifadelerini kullandı.