17 Eylül
22:00
Beşiktaş
Marsilya
17 Eylül
19:45
Levski
RB Salzburg
17 Eylül
19:45
OFI Crete
Hoffenheim
17 Eylül
22:00
Viktoria Plzen
Union St.Gilloise
17 Eylül
22:00
Lillestroem
Torreense
17 Eylül
22:00
C.Palace
Lech Poznan
17 Eylül
22:00
Celtic
Ferencvaros
17 Eylül
22:00
Juventus
NEC Nijmegen
17 Eylül
22:00
Real Sociedad
Bournemouth
CANLI ERT
0-0
Levante
Athletic Bilbao
17 Eylül
20:00
Real Betis
Getafe
17 Eylül
22:30
Malaga
Villarreal
17 Eylül
21:30
M.City
Norwich City

Mbappe'den Yamal'a flaş sözler!

Ballon d'Or adayları arasında yer alan Kylian Mbappe ve Lamine Yamal, ödül yarışı hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 17 Eylül 2026 18:53
Haber: Sporx.com dış haberler
Mbappe'den Yamal'a flaş sözler!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Ballon d'Or yarışında adaylar arasında bulunan Kylian Mbappe ile Lamine Yamal'dan karşılıklı dikkat çeken açıklamalar geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Real Madrid forması giyen Mbappe, Barcelona'nın genç yıldızı Yamal'ın sahip olduğu potansiyele vurgu yaptı.

"İNANILMAZ YETENEKLİ"

Kylian Mbappe, Lamine Yamal hakkında, "Onu inanılmaz yetenekli bir oyuncu olarak görüyorum ve parlak bir kariyere sahip olacağından eminim. Kendisine en iyisini diliyorum" ifadelerini kullandı.

Mbappe ve Yamal, dünyanın en iyi futbolcusuna verilen Ballon d'Or ödülü için açıklanan 30 aday arasında yer aldı.

YAMAL: "BU ÖDÜLÜ HAK EDİYORUM"

Lamine Yamal da daha önce yaptığı açıklamada Ballon d'Or yarışına ilişkin iddialı ifadeler kullanmıştı.

"Ödülü kime verirdin?" sorusuna yanıt veren Yamal, "Dünyanın en iyi oyuncusuna. Peki ödülü kime verecekler? Bu çok uzun bir konu. Dünyanın en iyileri arasında iki kişi olduğuna içtenlikle inanıyorum ve bu yıl kazandığım başarılara bakıldığında bu ödülü hak ediyorum" dedi.

"KENDİMİ VE MBAPPE'Yİ EN İYİ İKİ OYUNCU OLARAK GÖRÜYORUM"

İspanyol yıldız, Mbappe ile ilgili değerlendirmesinde ise, "Kendimi ve Mbappe'yi dünyanın en iyi iki futbolcusu olarak görüyorum. Bu benim için çok açık ve maçları izleyen herkes de bunu biliyor" ifadelerini kullandı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.