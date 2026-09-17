17 Eylül
22:00
Beşiktaş
Marsilya
17 Eylül
19:45
Levski
RB Salzburg
17 Eylül
19:45
OFI Crete
Hoffenheim
17 Eylül
22:00
Viktoria Plzen
Union St.Gilloise
17 Eylül
22:00
Lillestroem
Torreense
17 Eylül
22:00
C.Palace
Lech Poznan
17 Eylül
22:00
Celtic
Ferencvaros
17 Eylül
22:00
Juventus
NEC Nijmegen
17 Eylül
22:00
Real Sociedad
Bournemouth
CANLI ERT
0-0
Levante
Athletic Bilbao
17 Eylül
20:00
Real Betis
Getafe
17 Eylül
22:30
Malaga
Villarreal
17 Eylül
21:30
M.City
Norwich City

Süper Lig ve 1. Lig'in yayın ihalesi tarihi belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig ile Trendyol 1. Lig'in yeni dönem yayın hakları ihalesinin 13 Ocak 2027 Çarşamba günü gerçekleştirileceğini açıkladı.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 17 Eylül 2026 17:42
Haber: Sporx.com
Süper Lig ve 1. Lig'in yayın ihalesi tarihi belli oldu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap (1)
Google News
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu ile kulüp başkanları, 2026-2027 sezonu ve devam eden sezonların yayın haklarına ilişkin düzenlenecek ihale öncesinde Riva'da bir araya geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla TFF Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen toplantıda, Türk futbolunun dünya çapındaki bilinirliğini artıracak satış ve pazarlama stratejileri ile kulüplerin yayın gelirlerini yükseltebilecek iş birlikleri ele alındı.

YAYIN GELİRLERİ KARŞILAŞTIRILDI

Toplantıda yeni ihale dönemine ilişkin yol haritası oluşturulurken, futbolun önde gelen ülkelerindeki yayın gelirleri de karşılaştırmalı olarak değerlendirildi.

Görüşmelerin ardından Süper Lig ve 1. Lig'in yeni yayın ihalesinin 13 Ocak 2027 Çarşamba günü yapılmasına karar verildi. Ayrıca yayın ihalesi kurulunun, ihale tarihine kadar 15 günlük periyotlarla toplanacağı açıklandı.

KULÜP BAŞKANLARI RİVA'DA BULUŞTU

Toplantıya TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'nun yanı sıra Kulüpler Birliği ve Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, 1. Lig Futbol Kulüpleri Derneği ve İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ve Göztepe Onursal Başkanı Mehmet Sepil katıldı.

Galatasaray Başkan Vekili Abdullah Kavukcu ile TFF Başkan Vekilleri Mecnun Otyakmaz ve Fuat Göktaş'ın da yer aldığı görüşmede, federasyonun yönetim ve idari kadrosundan isimler hazır bulundu.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.