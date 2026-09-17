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Potanın Perileri, FIBA sıralamasında 17. sıraya geriledi

A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA sıralamasında 17. sıraya geriledi.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 17 Eylül 2026 15:35
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Potanın Perileri, FIBA sıralamasında 17. sıraya geriledi
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A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA kadınlar dünya sıralamasında bir basamak gerileyerek 398,8 puanla 17. sırada yer aldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA), 2026 FIBA Kadınlar Dünya Kupası'nın ardından dünya sıralamasını paylaştı.

Dünya Kupası'na grup maçlarının ardından veda eden A Milli Kadın Basketbol Takımı, bir basamak gerileyerek 398,8 puanla 17. basamakta yer aldı.

Türkiye, C Grubu'ndaki üç maçını da kaybederek grubu 4. ve son sırada tamamlayarak turnuvaya erken veda etmişti.

Listede ABD zirvedeki yerini korurken Fransa ikinci, İspanya üçüncü sırada bulunuyor.

ABD, FIBA 2026 Kadınlar Dünya Kupası finalinde Fransa'yı 97-79 yenerek şampiyon olmuştu.

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