Trabzonspor Teknik Direktörü Thomas Reis: 'Az laf çok iş!'

Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Thomas Reis için imza töreni düzenlendi.
Bordo-mavili kulübün Asbaşkanı Zeyyat Kafkas ile birlikte basın mensuplarının karşısına çıkan Alman teknik adam, göreve geliş süreci, takım planlaması ve ilk maçına ilişkin açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Zeyyat Kafkas, Reis ile 2 yıllık sözleşme imzaladıklarını belirtirken, Alman teknik adamın kısa süre içerisinde Trabzonspor'a gelmek istemesinin anlaşmada önemli rol oynadığını söyledi.
KAFKAS: "THOMAS HOCAMIZ BAŞKANIMIZIN HAVUZUNDAYDI"
Trabzonspor Asbaşkanı Zeyyat Kafkas, teknik direktör değişikliğiyle ilgili şu ifadeleri kullandı:
"Sayın başkanımız Ertuğrul Doğan'ın bahsettiği gibi beklemediğimiz bir süreç yaşandı. Çok güvendiğimiz, çalışkanlığa inandığımız Thomas Reis ile 2 yıllık sözleşme imzaladık. Bugün inşallah ilk antrenmana çıkarak takımımızı derbi maça hazırlayacak."
Kafkas, Reis'in daha önce belirlenen teknik direktör adayları arasında yer aldığını belirterek şöyle konuştu:
"Biz hazırlıklı değildik bu konuya. Masanın üzerindeki seçenekler belliydi. Seçeneklerden olmayıp sözleşmeli teknik direktörler vardı. Thomas hocamız, başkanımızın havuzunda olan bir hocaydı. 1 yıldır olan bir hocaydı. Hem Türk futbolunu hem dünya futbolunu takip ediyoruz. İlerisi için bu tür bir ajandamız her zaman vardı. 3 yıllık bir planlamamız vardı, ani olunca hemen boştakilere bakıyorsunuz. Başkanımız ve İbrahim Bey toplantıları yürüttüler. Başkanımız hep 'istekli, arzulu olmak, arzuyu görmek' önemli bir kriter. Başkanımız, Thomas hocada o isteği, inancı gördü."
Kafkas, Reis'in Trabzonspor'a gelme konusundaki isteğinin süreci hızlandırdığını söyledi:
"Görüşülen yabancı hocalar işte 'bu maçtan sonra gelirim', 'takımı çalıştırmadan 3-5 antrenmanda olurum' demesine rağmen Thomas Hocamız 24 saat içinde kulübüyle görüşüp gelmek istediğini söyledi. Hemen o süreçte kulübüyle diyaloğa girdi ve dün itibarıyla Trabzon'a geldi. Bugün ilk antrenmana çıkmak üzere sözleşme imzaladı."
REIS: "UMARIM BİRLİKTE TARİH YAZACAĞIZ"
Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Thomas Reis ise göreve getirildiği için kulüp yönetimine teşekkür etti.
"Başkanımıza ve asbaşkanımıza teşekkür ediyorum. Benim doğru teknik direktör olduğuma inandıkları için teşekkür ediyorum. Eski kulübüm Ludogorets'e de teşekkür ediyorum."
Sözleşme sürecine ilişkin konuşmak istemediğini belirten Reis, "Sözleşme detaylarıyla veya bir önceki sözleşmeyle ilgili konuşmak istemiyorum. Şu an her şey halloldu." dedi.
Takımla henüz tanışmadığını belirten Alman teknik adam, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Takımla henüz tanışamadım. Bu toplantıdan sonra oyuncularımızla konuşacağım. Burada olduğum için mutluyum ve heyecanlıyım. Umarım birlikte tarih yazacağız."
REIS: "AZ LAF, ÇOK İŞ"
Thomas Reis, teknik direktörlük felsefesini kısa ve net bir şekilde açıkladı:
"Kendi felsefemi kısaca ifade edecek olursam; az laf çok iş. Ben her zaman bu felsefeyle yola çıkarım."
Samsunspor dönemindeki oyun anlayışına da değinen Reis, şöyle konuştu:
"Samsunspor'da geçişleri çok iyi yaptık ama birçok oyun var, bu oyunlardan bir tanesi."
"BÜYÜK MAÇ OYNAMAKTAN KORKUYORSANIZ BURASI YANLIŞ YER"
Trabzonspor'un başında kısa süre içerisinde önemli bir maça çıkacak olan Reis, büyük karşılaşmalardan çekinmediğini vurguladı:
"Büyük bir maç oynamaktan korkuyorsanız burası yanlış yerdir. Herhangi bir korkum yok! Hemen gelip takımla berabere maça çıkmak istedim. Elbette zaman gerekecek. Adım adım gitmek gerekir. Önce savunma sonra hücum."
İlk maç öncesinde fazla zamanlarının olmadığını belirten Reis, hazırlık süreciyle ilgili şunları söyledi:
"Önümüzdeki maç için çok vakit yok, kısa zamanda hazırlanıp iyi bir maç çıkarmak zorundayız. Galibiyeti getirecek oyuncuları kullanmak zorundayız. Milli arada çalışmak için çok vakit olacak. Beraber çalışarak, takımı daha iyi hale getireceğiz. Çok kısa zamanda bir maç oynayacağız. Bu maçta galibiyeti getirecek oyuncuları seçmeye çalışacağız."
"SÜPER LİG'İ VE YOĞUNLUĞU BİLİYORUM"
Reis, daha önce Samsunspor'da görev yapmasının Trabzonspor'daki yeni döneminde kendisi için avantaj olduğunu belirtti:
"Avantaj olarak kullanacağımız şu da var; Süper Lig'e yeni gelen birisi değilim. Süper Lig'i, yoğunluğu biliyorum. Tutkuyu biliyorum. Oyuncuların, takımların tüm özelliklerini biliyorum. Tanımak için haftalara ihtiyacım olmayacak. Zaten buradaydım, geri döndüm."
"TRABZONSPOR'UN PROJESİNE HAYIR DİYEMEZDİM"
Thomas Reis, Trabzonspor'dan gelen teklifi kabul etme sürecine ilişkin de açıklamalarda bulundu. Alman teknik adam, bordo-mavili kulübün tarihine ve hedeflerine vurgu yaparak şu ifadeleri kullandı:
"Futbolda değişimler çabuk oluyor, eski takımıma teşekkür ediyorum. Tarihi, hırsları büyük olan Trabzonspor gibi kulüpten teklif alırsanız hemen kabul edersiniz. Baskının, hedeflerin büyük olduğunun farkındayım. Böyle de olmak zorunda. Umuyorum ki iyi bir sezon çıkaracağız, tüm oyuncularımızla birlikte. Birlikte güzel başarılar elde etmeyi umuyorum. Trabzonspor'un bana sunduğu projeye hayır diyemezdim."
REIS'TEN SALAH AÇIKLAMASI
Thomas Reis, Trabzonspor'un yıldız oyuncusu Muhammed Salah ile görüştüğünü belirtirken, Mısırlı futbolcunun kalitesine ve takım içerisindeki rolüne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
"Salah ile konuştum, sohbet ettik. Salah seviyesinde, dünya starı ile çalışmak bir hocanın başına gelebilecek en iyi şey. Maç kazanmak için sadece Salah'a değil, tüm takıma ihtiyacınız vardır. Elbette tüm takım savunma yapacak. Hücumda ona serbestlik vereceğim, kendisini diri tutabilirsek onu çok fazla koşturmadan yaratıcılığından faydalanacağız. Zaten çok yormazsanız kalitesini gösterecektir.
Salah'ı izlediğinizde savunmaya yardımcı olmaya isteğini görünce rol model olduğunu görüyorsunuz. Savunmaya yardımı, burada başarılı olmayı ne kadar istediğini gösteriyor."
"GEÇMİŞ GEÇMİŞTE KALDI!"
Thomas Reis, 1997 yılında Trabzonspor ile Bochum arasında oynanan maçlara da değinirken, o dönem Bochum formasıyla sahada yer aldığını hatırlattı. Reis, geçmişte yaşananların geride kaldığını ve artık Trabzonspor ile yeni bir tarih yazmak istediğini belirtti.
"1997'deki Trabzonspor - Bochum maçlarıyla ilgili başkanımıza bir şey söylemedim. Söyleseydim doğru hoca sen değilsin der telefonu kapatırdı. Önümüzdeki yıl gelseydim 30 yıl diyebilirdik. 29 yıl önceki bir maç. Bochum'un ilk kez Avrupa'da oynadığı maçlardan bir tanesiydi. Çılgın bir maçtı, ilk yarıda kırmızı kart görmüştük. Almanya'daki maç da çok zordu. Bunlar hep geçmiş maçlar, geçmiş geçmişte kalmıştır. Artık biz gelecekte yeni bir tarih yazmanın arayışında olmalıyız.
Aynı zamanda o maçlarda kötü oynamadım, 2 asist yaptım. İyi oynadığım için hep hatıramdadır o maçlar."
REIS'TEN DURAN TOP VURGUSU
Thomas Reis, Trabzonspor'da duran topların önemine dikkat çekerek bu konuda çalışmalar yapacaklarını söyledi. Alman teknik adam, duran topların maçların kilidini açabilecek önemli detaylardan biri olduğunu belirtti.
"Duran toplar, bazen bir korner maçın kilidini açan şeyleden biri. Çok önemli duran toplar. Bunun üzerine çalışacağız. Ancak bildiğiniz gibi henüz vaktimiz olmadı.
İyi bir duran top, iyi bir atıcıyla başlar."
REIS'TEN TARAFTARA MESAJ: "POZİTİF ANLAMDA ÇILGIN"
Trabzonspor taraftarının oluşturacağı atmosfer hakkında da konuşan Reis, bordo-mavili tribünlerin desteğini sahada gösterecekleri performansla karşılamak istediklerini ifade etti.
"Harika bir atmosfer olacağını biliyorum. Birçok kez buraya geldim, ilk kez benim yanımda olacaklar. Ne kadar harika bir atmosfer olduğunu biliyorum.
Trabzon insanının ne kadar sıkı çalıştığını, sert işler yaptığını biliyorum. Takımlarından da beklentileri sıkı çalışma. Kaybedebilirsiniz belki ama önemli olan nasıl kaybettiğiniz. Taktik vs. zamana ihtiyaç vardır ama disiplin, yoğunluk, sıkı çalışmayı hemen başarmalısınız. Taraftarımızın pozitif anlamda çılgın olduğunu biliyoruz. Biz de oyuncularımızla birlikte sahada iyi performans gösterip o desteği yanımıza alacağız."
Bordo-mavili kulübün Asbaşkanı Zeyyat Kafkas ile birlikte basın mensuplarının karşısına çıkan Alman teknik adam, göreve geliş süreci, takım planlaması ve ilk maçına ilişkin açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Zeyyat Kafkas, Reis ile 2 yıllık sözleşme imzaladıklarını belirtirken, Alman teknik adamın kısa süre içerisinde Trabzonspor'a gelmek istemesinin anlaşmada önemli rol oynadığını söyledi.
KAFKAS: "THOMAS HOCAMIZ BAŞKANIMIZIN HAVUZUNDAYDI"
Trabzonspor Asbaşkanı Zeyyat Kafkas, teknik direktör değişikliğiyle ilgili şu ifadeleri kullandı:
"Sayın başkanımız Ertuğrul Doğan'ın bahsettiği gibi beklemediğimiz bir süreç yaşandı. Çok güvendiğimiz, çalışkanlığa inandığımız Thomas Reis ile 2 yıllık sözleşme imzaladık. Bugün inşallah ilk antrenmana çıkarak takımımızı derbi maça hazırlayacak."
Kafkas, Reis'in daha önce belirlenen teknik direktör adayları arasında yer aldığını belirterek şöyle konuştu:
"Biz hazırlıklı değildik bu konuya. Masanın üzerindeki seçenekler belliydi. Seçeneklerden olmayıp sözleşmeli teknik direktörler vardı. Thomas hocamız, başkanımızın havuzunda olan bir hocaydı. 1 yıldır olan bir hocaydı. Hem Türk futbolunu hem dünya futbolunu takip ediyoruz. İlerisi için bu tür bir ajandamız her zaman vardı. 3 yıllık bir planlamamız vardı, ani olunca hemen boştakilere bakıyorsunuz. Başkanımız ve İbrahim Bey toplantıları yürüttüler. Başkanımız hep 'istekli, arzulu olmak, arzuyu görmek' önemli bir kriter. Başkanımız, Thomas hocada o isteği, inancı gördü."
Kafkas, Reis'in Trabzonspor'a gelme konusundaki isteğinin süreci hızlandırdığını söyledi:
"Görüşülen yabancı hocalar işte 'bu maçtan sonra gelirim', 'takımı çalıştırmadan 3-5 antrenmanda olurum' demesine rağmen Thomas Hocamız 24 saat içinde kulübüyle görüşüp gelmek istediğini söyledi. Hemen o süreçte kulübüyle diyaloğa girdi ve dün itibarıyla Trabzon'a geldi. Bugün ilk antrenmana çıkmak üzere sözleşme imzaladı."
REIS: "UMARIM BİRLİKTE TARİH YAZACAĞIZ"
Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Thomas Reis ise göreve getirildiği için kulüp yönetimine teşekkür etti.
"Başkanımıza ve asbaşkanımıza teşekkür ediyorum. Benim doğru teknik direktör olduğuma inandıkları için teşekkür ediyorum. Eski kulübüm Ludogorets'e de teşekkür ediyorum."
Sözleşme sürecine ilişkin konuşmak istemediğini belirten Reis, "Sözleşme detaylarıyla veya bir önceki sözleşmeyle ilgili konuşmak istemiyorum. Şu an her şey halloldu." dedi.
Takımla henüz tanışmadığını belirten Alman teknik adam, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Takımla henüz tanışamadım. Bu toplantıdan sonra oyuncularımızla konuşacağım. Burada olduğum için mutluyum ve heyecanlıyım. Umarım birlikte tarih yazacağız."
REIS: "AZ LAF, ÇOK İŞ"
Thomas Reis, teknik direktörlük felsefesini kısa ve net bir şekilde açıkladı:
"Kendi felsefemi kısaca ifade edecek olursam; az laf çok iş. Ben her zaman bu felsefeyle yola çıkarım."
Samsunspor dönemindeki oyun anlayışına da değinen Reis, şöyle konuştu:
"Samsunspor'da geçişleri çok iyi yaptık ama birçok oyun var, bu oyunlardan bir tanesi."
"BÜYÜK MAÇ OYNAMAKTAN KORKUYORSANIZ BURASI YANLIŞ YER"
Trabzonspor'un başında kısa süre içerisinde önemli bir maça çıkacak olan Reis, büyük karşılaşmalardan çekinmediğini vurguladı:
"Büyük bir maç oynamaktan korkuyorsanız burası yanlış yerdir. Herhangi bir korkum yok! Hemen gelip takımla berabere maça çıkmak istedim. Elbette zaman gerekecek. Adım adım gitmek gerekir. Önce savunma sonra hücum."
İlk maç öncesinde fazla zamanlarının olmadığını belirten Reis, hazırlık süreciyle ilgili şunları söyledi:
"Önümüzdeki maç için çok vakit yok, kısa zamanda hazırlanıp iyi bir maç çıkarmak zorundayız. Galibiyeti getirecek oyuncuları kullanmak zorundayız. Milli arada çalışmak için çok vakit olacak. Beraber çalışarak, takımı daha iyi hale getireceğiz. Çok kısa zamanda bir maç oynayacağız. Bu maçta galibiyeti getirecek oyuncuları seçmeye çalışacağız."
"SÜPER LİG'İ VE YOĞUNLUĞU BİLİYORUM"
Reis, daha önce Samsunspor'da görev yapmasının Trabzonspor'daki yeni döneminde kendisi için avantaj olduğunu belirtti:
"Avantaj olarak kullanacağımız şu da var; Süper Lig'e yeni gelen birisi değilim. Süper Lig'i, yoğunluğu biliyorum. Tutkuyu biliyorum. Oyuncuların, takımların tüm özelliklerini biliyorum. Tanımak için haftalara ihtiyacım olmayacak. Zaten buradaydım, geri döndüm."
"TRABZONSPOR'UN PROJESİNE HAYIR DİYEMEZDİM"
Thomas Reis, Trabzonspor'dan gelen teklifi kabul etme sürecine ilişkin de açıklamalarda bulundu. Alman teknik adam, bordo-mavili kulübün tarihine ve hedeflerine vurgu yaparak şu ifadeleri kullandı:
"Futbolda değişimler çabuk oluyor, eski takımıma teşekkür ediyorum. Tarihi, hırsları büyük olan Trabzonspor gibi kulüpten teklif alırsanız hemen kabul edersiniz. Baskının, hedeflerin büyük olduğunun farkındayım. Böyle de olmak zorunda. Umuyorum ki iyi bir sezon çıkaracağız, tüm oyuncularımızla birlikte. Birlikte güzel başarılar elde etmeyi umuyorum. Trabzonspor'un bana sunduğu projeye hayır diyemezdim."
REIS'TEN SALAH AÇIKLAMASI
Thomas Reis, Trabzonspor'un yıldız oyuncusu Muhammed Salah ile görüştüğünü belirtirken, Mısırlı futbolcunun kalitesine ve takım içerisindeki rolüne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
"Salah ile konuştum, sohbet ettik. Salah seviyesinde, dünya starı ile çalışmak bir hocanın başına gelebilecek en iyi şey. Maç kazanmak için sadece Salah'a değil, tüm takıma ihtiyacınız vardır. Elbette tüm takım savunma yapacak. Hücumda ona serbestlik vereceğim, kendisini diri tutabilirsek onu çok fazla koşturmadan yaratıcılığından faydalanacağız. Zaten çok yormazsanız kalitesini gösterecektir.
Salah'ı izlediğinizde savunmaya yardımcı olmaya isteğini görünce rol model olduğunu görüyorsunuz. Savunmaya yardımı, burada başarılı olmayı ne kadar istediğini gösteriyor."
"GEÇMİŞ GEÇMİŞTE KALDI!"
Thomas Reis, 1997 yılında Trabzonspor ile Bochum arasında oynanan maçlara da değinirken, o dönem Bochum formasıyla sahada yer aldığını hatırlattı. Reis, geçmişte yaşananların geride kaldığını ve artık Trabzonspor ile yeni bir tarih yazmak istediğini belirtti.
"1997'deki Trabzonspor - Bochum maçlarıyla ilgili başkanımıza bir şey söylemedim. Söyleseydim doğru hoca sen değilsin der telefonu kapatırdı. Önümüzdeki yıl gelseydim 30 yıl diyebilirdik. 29 yıl önceki bir maç. Bochum'un ilk kez Avrupa'da oynadığı maçlardan bir tanesiydi. Çılgın bir maçtı, ilk yarıda kırmızı kart görmüştük. Almanya'daki maç da çok zordu. Bunlar hep geçmiş maçlar, geçmiş geçmişte kalmıştır. Artık biz gelecekte yeni bir tarih yazmanın arayışında olmalıyız.
Aynı zamanda o maçlarda kötü oynamadım, 2 asist yaptım. İyi oynadığım için hep hatıramdadır o maçlar."
REIS'TEN DURAN TOP VURGUSU
Thomas Reis, Trabzonspor'da duran topların önemine dikkat çekerek bu konuda çalışmalar yapacaklarını söyledi. Alman teknik adam, duran topların maçların kilidini açabilecek önemli detaylardan biri olduğunu belirtti.
"Duran toplar, bazen bir korner maçın kilidini açan şeyleden biri. Çok önemli duran toplar. Bunun üzerine çalışacağız. Ancak bildiğiniz gibi henüz vaktimiz olmadı.
İyi bir duran top, iyi bir atıcıyla başlar."
REIS'TEN TARAFTARA MESAJ: "POZİTİF ANLAMDA ÇILGIN"
Trabzonspor taraftarının oluşturacağı atmosfer hakkında da konuşan Reis, bordo-mavili tribünlerin desteğini sahada gösterecekleri performansla karşılamak istediklerini ifade etti.
"Harika bir atmosfer olacağını biliyorum. Birçok kez buraya geldim, ilk kez benim yanımda olacaklar. Ne kadar harika bir atmosfer olduğunu biliyorum.
Trabzon insanının ne kadar sıkı çalıştığını, sert işler yaptığını biliyorum. Takımlarından da beklentileri sıkı çalışma. Kaybedebilirsiniz belki ama önemli olan nasıl kaybettiğiniz. Taktik vs. zamana ihtiyaç vardır ama disiplin, yoğunluk, sıkı çalışmayı hemen başarmalısınız. Taraftarımızın pozitif anlamda çılgın olduğunu biliyoruz. Biz de oyuncularımızla birlikte sahada iyi performans gösterip o desteği yanımıza alacağız."