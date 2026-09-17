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Dominik Szoboszlai'nin kaptanlık hayali

Liverpool'un Macar futbolcusu Dominik Szoboszlai, uzun süre İngiliz ekibinde kalmayı ve kaptanlık yapmak istediğini dile getirdi.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 17 Eylül 2026 18:37
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Dominik Szoboszlai'nin kaptanlık hayali
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Liverpool forması giyen Dominik Szoboszlai, İngiliz ekibinde kaptanlık hayali olduğunu söyledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Macar futbolcu, takımdaki liderlik rolüyle ilgili, "Bazen maçlara gittiğimde, benim formamı giymiş insanlar görüyorum. Onlar için bir rol model olduğum için mutluyum." dedi.

Sözlerine devam eden Szoboszlai, "Mümkün olduğunca uzun süre burada kalmak ve takımın mümkün olduğunca maç kazanmasına yardımcı olmak istiyorum." diye konuştu.

Liverpool'da gelecekte kaptan olup olmak istemediğine yönelik soruya cevap veren Szoboszlai, "Elbette. Liverpool kaptanı olmaktan daha onur verici bir şey olmadığını düşünüyorum ve bu rolü üstlenmekten mutluluk duyarım." sözlerini sarf etti.

Liverpool'da bu sezon 6 maçta süre bulan 25 yaşındaki orta saha oyuncusu 3 kez gol sevinci yaşadı.

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