Dominik Szoboszlai'nin kaptanlık hayali

Liverpool forması giyen Dominik Szoboszlai, İngiliz ekibinde kaptanlık hayali olduğunu söyledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Macar futbolcu, takımdaki liderlik rolüyle ilgili, "Bazen maçlara gittiğimde, benim formamı giymiş insanlar görüyorum. Onlar için bir rol model olduğum için mutluyum." dedi.
Sözlerine devam eden Szoboszlai, "Mümkün olduğunca uzun süre burada kalmak ve takımın mümkün olduğunca maç kazanmasına yardımcı olmak istiyorum." diye konuştu.
Liverpool'da gelecekte kaptan olup olmak istemediğine yönelik soruya cevap veren Szoboszlai, "Elbette. Liverpool kaptanı olmaktan daha onur verici bir şey olmadığını düşünüyorum ve bu rolü üstlenmekten mutluluk duyarım." sözlerini sarf etti.
Liverpool'da bu sezon 6 maçta süre bulan 25 yaşındaki orta saha oyuncusu 3 kez gol sevinci yaşadı.
Sözlerine devam eden Szoboszlai, "Mümkün olduğunca uzun süre burada kalmak ve takımın mümkün olduğunca maç kazanmasına yardımcı olmak istiyorum." diye konuştu.
Liverpool'da gelecekte kaptan olup olmak istemediğine yönelik soruya cevap veren Szoboszlai, "Elbette. Liverpool kaptanı olmaktan daha onur verici bir şey olmadığını düşünüyorum ve bu rolü üstlenmekten mutluluk duyarım." sözlerini sarf etti.
Liverpool'da bu sezon 6 maçta süre bulan 25 yaşındaki orta saha oyuncusu 3 kez gol sevinci yaşadı.
Dominik Szoboszlai: "Mümkün olduğunca uzun süre burada kalmak ve takımın mümkün olduğunca çok maç kazanmasına yardımcı olmak istiyorum." pic.twitter.com/rT8Vxx4A4l
— Sporx (@sporx) September 17, 2026