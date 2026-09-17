Frank Zambo Anguissa için ayrılık ihtimali!

Napoli forması giyen 30 yaşındaki orta saha oyuncusu Frank Zambo Anguissa için ayrılık iddiası gündeme geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE İtalyan basınında yer alan habere göre, deneyimli orta saha oyuncusu, ara transfer döneminde İtalyan ekibinden ayrılabilir.
Anguissa, Napoli ile yeni sözleşme görüşmeleri (Mevcut sözleşmesi 2027'de sona eriyor.) yaptı ancak görüşmeler sonuçsuz kaldı. İtalyan basınında yer alan haberde, bu gelişme nedeniyle her iki tarafın da ocak ayında ayrılık seçeneğini masada tuttuğu kaydedildi.
Kamerunlu Anguissa, Napoli'de bu sezon 3 maçta süre buldu.
ÜÇ BÜYÜKLERİN GÜNDEMİNE GELDİ
Anguissa, geçmiş yıllarda Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın da transfer gündemine gelmişti.
Anguissa, Napoli ile yeni sözleşme görüşmeleri (Mevcut sözleşmesi 2027'de sona eriyor.) yaptı ancak görüşmeler sonuçsuz kaldı. İtalyan basınında yer alan haberde, bu gelişme nedeniyle her iki tarafın da ocak ayında ayrılık seçeneğini masada tuttuğu kaydedildi.
Kamerunlu Anguissa, Napoli'de bu sezon 3 maçta süre buldu.
ÜÇ BÜYÜKLERİN GÜNDEMİNE GELDİ
Anguissa, geçmiş yıllarda Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın da transfer gündemine gelmişti.