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Watt: "Taraftarımıza 3 puan hediye etmek istiyoruz"

Samsunspor'un İskoç orta saha oyuncusu Elliot Watt, Erzurumspor FK karşılaşması öncesinde galibiyet hedefini açıkladı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 17 Eylül 2026 19:26
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Watt: 'Taraftarımıza 3 puan hediye etmek istiyoruz'
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Samsunspor'un İskoç orta saha oyuncusu Elliot Watt, Nuri Asan Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Hafta sonu oynanacak Erzurumspor FK karşılaşmasına değinen Watt, taraftarlara 3 puan hediye etmek istediklerini söyledi.

"TARAFTARIMIZA 3 PUANI HEDİYE ETMEK İSTİYORUZ"

Watt, "Elimizden geldiğince en iyisini yapmaya çalışacağız. Ne olursa olsun hem antrenmanlarda hem maçlarda çok fazla çalışmamız gerekiyor. Bunu başarabilirsek yapmış olduğumuz işten de keyif alırız. Eğer keyif alırsak da aynı zamanda kendimizi geliştirme fırsatına sahip oluruz" dedi.

Cezasının sona ermesiyle yeniden oynayabilecek olmasına da değinen İskoç futbolcu, "Cezamın bitmesiyle birlikte oynayacak olmamdan ötürü çok heyecanlı olduğumu söylemem gerekiyor. Takımımla daha önce yapmış olduğum karşılaşmalar oldu. Her oynamış olduğum dakikadan açıkçası keyif aldım. Sonrasında da cezam onaylanınca da takımımı 2 maç da olsa yalnız bırakmak zorunda kaldım. Takımı açıkçası dışarıdan izleyip onlara yardım edememek benim için en zor andı diyebilirim" ifadelerini kullandı.

Watt, sözlerini "Şimdi en iyi şekilde bir sonraki antrenmana ve bir sonraki karşılaşmaya odaklanma zamanı ve umarım bu antrenmanlardan sonra iyi bir performans gösteririz. Taraftarımıza hak ettiği 3 puanı hediye etmek istiyoruz" diyerek tamamladı.

"SON 5 HAFTADAKİ 4 PUAN YETERLİ DEĞİL"

Samsunspor'un son dönemdeki performansına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Watt, son oynanan Çorum FK maçında iyi bir görüntü ortaya koyamadıklarını söyledi ve taraftarlardan özür diledi.

İskoç futbolcu, "Son oynadığımız Çorum FK maçında iyi bir performans gösteremedik ve bu göstermiş olduğumuz performans sebebiyle taraftarlarımızdan da özür dilemek istiyorum. Benim için şahsen en önemli olan şey her zaman bir sonraki karşılaşmadır" dedi.

Takımın yeni bir yapılanmadan geçtiğini belirten Watt, genç oyunculara destek olunması gerektiğini vurguladı.

Son 5 haftada alınan 4 puanın yeterli olmadığını ifade eden Watt, "Çok uzaklara bakmanın bir anlamı yok. Geçmişe bakmak da açıkçası doğru değil bence. En önemlisi bir sonraki karşılaşma ve biz bu karşılaşmada da bir sonraki karşılaşmada da elimizden gelenin en iyisini yapacağız" şeklinde konuştu.

TÜRKÇE ÖĞRENMEYE BAŞLADI

Sezon başında Samsunspor'a transfer olan Watt, Türkiye'ye daha hızlı uyum sağlamak için Türkçe öğrenmeye başladığını da anlattı.

Türkçe olarak "Ben Samsunspor'da futbolcuyum ve ben Samsunspor'da mutluyum" diyen Watt, kendisinin ve ailesinin Türk kültürüne uyum sağlaması için çaba gösterdiğini söyledi.

MİLLİ TAKIM HEDEFİ

Kariyer hedeflerinden birinin İskoçya Milli Takımı formasını giymek olduğunu belirten Watt, "Elbette her futbolcunun bireysel anlamda hedefleri olduğu gibi benim de hedeflerim, benim de hayallerim var. İskoçya Milli Takımı'nı umarım bir gün temsil etme fırsatını bulurum" ifadelerini kullandı.

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