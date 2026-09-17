17 Eylül
22:00
Beşiktaş
Marsilya
CANLI 79'
0-1
Levski
RB Salzburg
CANLI 77'
1-0
OFI Crete
Hoffenheim
17 Eylül
22:00
Viktoria Plzen
Union St.Gilloise
17 Eylül
22:00
Lillestroem
Torreense
17 Eylül
22:00
C.Palace
Lech Poznan
17 Eylül
22:00
Celtic
Ferencvaros
17 Eylül
22:00
Juventus
NEC Nijmegen
17 Eylül
22:00
Real Sociedad
Bournemouth
21 Ekim
21:00
Levante
Athletic Bilbao
CANLI 57'
1-0
Real Betis
Getafe
17 Eylül
22:30
Malaga
Villarreal
17 Eylül
21:30
M.City
Norwich City

Trabzonspor'da Thomas Reis, ilk antrenmanına çıktı

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında 19 Eylül Cumartesi günü sahasında Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Reis idaresinde ilk antrenmanını yapan bordo-mavililer, taktik çalışması ile günü tamamladı.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 17 Eylül 2026 20:16
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Trabzonspor'da Thomas Reis, ilk antrenmanına çıktı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında 19 Eylül Cumartesi günü sahasında Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Thomas Reis yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve koordinasyon çalışmasıyla başladı.

Reis idaresinde ilk antrenmanını yapan bordo-mavililer, taktik çalışması ile günü tamamladı.

Öte yandan antrenman öncesinde kulüp asbaşkanı Zeyyat Kafkas, teknik heyet ve futbolcularla bir araya geldi.

Kafkas, yaptığı konuşmada, herkesin teknik heyete yardımcı olacağına inandığını belirterek, şunları kaydetti:

"Bugün yeni bir sayfa açıyoruz. İstemediğimiz sonuçlar aldık ama bu sonuçlar bizim size olan güvenimize, inancımıza ve birlikte yürüyeceğimiz yoldaki kararlılığımıza hiçbir sekte vurmadı. Şimdi gelinen bu noktada da yolculuğumuza hep birlikte teknik direktörlüğüne ve insanlığına çok güvendiğimiz, inandığımız Thomas Reis hocamız ile devam edeceğiz. Sayın Başkanımız da sizlere selamlarını iletiyor."

Bordo-mavili takım, yarın yapacağı antrenmanla Galatasaray maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.