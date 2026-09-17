Tedesco neden gönderildi? Bologna'dan açıklama

Bologna'da Domenico Tedesco'nun görevine son verilmesinin ardından kulübün CEO'su Claudio Fenucci, teknik direktör değişikliğinin gerekçelerini açıkladı. Fenucci, Raffaele Palladino'nun takımın başına getirilmesiyle ilgili de dikkat çeken ifadeler kullandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE

İtalya Serie A ekiplerinden Bologna'da teknik direktör Domenico Tedesco ile yolların ayrılmasının ardından Raffaele Palladino takımın yeni teknik direktörü oldu.





Bologna CEO'su Claudio Fenucci, düzenlediği basın toplantısında Tedesco'nun görevden alınması ve Palladino'nun takımın başına getirilmesiyle ilgili açıklamalarda bulundu.





"4 HAFTA SONRA GÖREVİNE SON VERDİK"

Tedesco ile kısa bir süreç geçirdiklerini belirten Fenucci, kararın kulübün alışkanlıklarının dışında olduğunu söyledi.





Fenucci, "Tedesco ile kısa bir süreç paylaştık, 4 lig maçının ardından kendisini görevden alma kararı aldık. Bu, alışkanlıklarımızın dışında bir karar. Kendisine teşekkür ediyoruz çünkü bu ayları birlikte geçirdik ve insani açıdan da üst düzey bir ilişkimiz oldu. Geçmişte işe yarayan ve gelecekte de işe yarayacak metodolojilerini uygulamaya çalışan bir profesyoneldi ancak çeşitli nedenlerle bu yöntemler umduğumuz sonuçları üretmedi. Teknik direktörü bu kadar hızlı değiştirme kararı aldık." dedi.





"TAKIMA ETKİSİ BEKLENTİMİZİN ALTINDAYDI"

Tedesco'nun çalışma yöntemlerinin takım üzerindeki etkisine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Fenucci, teknik ekibin beklenen seviyede katkı sağlayamadığını ifade etti.





Bologna CEO'su, "Sartori ve Di Vaio ile birlikte çalışma metodolojilerini, teknik direktörün ortaya koyduğu yaklaşımı ve bunun takımın performansına yansımalarını gördüğümüzde endişelendik. Çünkü teknik direktörün takıma etki etme kapasitesinin beklentilerimizin altında olduğunu düşünüyorduk." ifadelerini kullandı.





Fenucci, bunun Tedesco'nun çalışma yöntemlerine yönelik bir değerlendirme olmadığının altını çizerek, "Bu teknik bir karardı ancak bu, teknik direktörün çalışma yöntemine ilişkin bir yargı olarak görülmemeli. Bu yöntem geçmişte işe yaradı ve gelecekte de işe yarayacaktır. Ancak bizim grubumuz üzerindeki etkisi beklediğimiz seviyede olmadı." diye konuştu.





Takımın teknik direktörle ilişkisinin profesyonel olduğunu belirten Fenucci, "Takımın gidişatı konusunda endişeliydik. Takım, teknik direktöre karşı her zaman hazır ve istekliydi, aralarında her zaman doğru ve profesyonel bir ilişki vardı. Ancak takımın, teknik direktörün ne istediğini yorumlayamadığı görülüyordu." dedi.





Fenucci sözlerini şöyle sürdürdü:





"Sahip olduğumuz kadronun bazı özelliklere sahip olduğunu düşünüyoruz. Daha önce temas kurduğumuz bir teknik direktörün müsait olması ve önümüzde uzun bir milli takım arası bulunması nedeniyle müdahale etmeye karar verdik."





"KARİYERİMİZDE İLK KEZ BÖYLE BİR KARAR ALDIK"

Kararın kulüp açısından alışılmadık olduğunu yineleyen Fenucci, şöyle konuştu:





"Bu, teknik direktörün takıma etki etme kapasitesine ilişkin bir değerlendirmeydi. Kulüp açısından alışılmadık olan bu kararı hızlandırdık. Sartori ve Di Vaio ile birlikte kariyerimizde daha önce hiç vermediğimiz bir kararla karşı karşıya kaldık."





Palladino ile hızlı şekilde iletişime geçtiklerini belirten Fenucci, "Hızlı hareket ettik ve hemen uzun vadeli bir proje üzerinde çalışmaya hazır olduğunu söyleyen Raffaele Palladino ile iletişime geçtik. Ortak isteğimiz ve hedefimiz, Avrupa'ya dönmek için şanslarımızı yeniden kovalamak veya Roma'daki gibi geceler yaşamak." ifadelerini kullandı.





Fenucci, takımın hedeflere ulaşabilmesi için futbolcuların da fedakarlık yapması gerektiğini belirterek, "Belirli sonuçlara ulaşmak için oyuncuların da kendi sınırlarının ötesine geçmeye hazır olması gerekecek. Kulüp, finansal desteğini hiçbir zaman eksik etmeyecek." dedi.





"NAPOLİ MAÇINDAN SONRA ŞÜPHELER ARTTI"

Palladino'nun tercih edilme sürecine de değinen Fenucci, Tedesco hakkındaki şüphelerin özellikle Napoli maçının ardından arttığını söyledi.





Fenucci, "Şüpheler süreç içerisinde, Napoli maçından sonra da ortaya çıktı. Özellikle ikinci yarı çok zordu. Daha sonra teknik direktör, Sartori ve Di Vaio ile bir toplantı yaptık. Teknik direktör bize yöntem ve oyuncuların sahadaki konumlandırılmasıyla ilgili bazı değişikliklere ilişkin düşüncelerini aktardı." dedi.





Bu görüşmenin ardından durumun daha da belirsiz hale geldiğini belirten Fenucci, "Ortaya biraz karmaşık bir tablo çıktı. Bunun üzerine yeniden bir araya geldik. Sonraki haftalarda teknik direktör değişikliği yapma riskinin yükseldiğini gördük." ifadelerini kullandı.





"PALLADINO'YU KAYBETME RİSKİ VARDI"

Palladino ile daha önce temas kurduklarını hatırlatan Fenucci, teknik direktör değişikliğinin hızlandırılmasının nedenlerinden birinin de bu fırsatı kaybetme ihtimali olduğunu belirtti.





Fenucci, "Daha önce temas halinde olduğumuz bir teknik direktörü kaybetme riski vardı. Raffaele'yi aramıza katma imkanımız olduğu için kararı hızlandırmaya karar verdik. Onun yeteneklerine büyük güven duyuyoruz." dedi.





Palladino ile yaptıkları görüşmelerin ardından iddialı bir program oluşturduklarını belirten Fenucci, sözlerini şöyle tamamladı:



"Birbirimizle konuştuk ve hedeflerimiz doğrultusunda iddialı bir program oluşturduk. Bir teknik direktörle ilk kez üç yıllık sözleşme imzalıyoruz. Hepimize büyük mutluluklar yaşatabilecek uzun vadeli bir proje için büyük bir istek ve müsaitlik var."





İTALYAN KÖŞE YAZARI TEDESCO'NUN VEDASINI YAZDI



İtalyan köşe yazarı Emanuele Atturo, Tedesco'nun Bologna'dan yalnızca 4 maç sonunda gönderilmesinin perde arkasını kaleme aldı. Atturo, bu ayrılığı Fenerbahçe ve Belçika'daki vedalarıyla benzerlikler taşıyan dikkat çekici bir süreç olarak değerlendirdi. Detaylar için buraya tıklayarak önceki haberimize göz atın.



