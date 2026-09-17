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İlhan Fakılı'dan Avrupa'da tarihi gol

Beşiktaş'ın Olimpik Marsilya karşısında 1-0 öne geçtiği golü atan İlhan Fakılı, siyah-beyazlı formayla Avrupa kupalarındaki ilk golünü kaydederken resmi maçlardaki gol sayısını 3'e çıkardı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 17 Eylül 2026 22:30 | Son Güncelleme Tarihi: 17 Eylül 2026 22:37
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
İlhan Fakılı'dan Avrupa'da tarihi gol
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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi lig aşamasının ilk haftasında sahasında Olimpik Marsilya'yı konuk ederken, siyah-beyazlılar 15. dakikada İlhan Fakılı'nın golüyle 1-0 öne geçti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla

GOLÜN GELİŞİ

Sol kanattan gelişen Beşiktaş atağında İlhan Fakılı, ceza yayı gerisindeki Olaitan'a pasını aktardı ve koşusuna devam etti. Olaitan'ın savunma arkasına gönderdiği derin pasla yeniden topla buluşan İlhan, karşı karşıya pozisyonda yerden yaptığı düzgün vuruşla kalecinin sağından topu ağlara gönderdi.

AVRUPA'DA İLK GOL

Bu gol, sezon başında Beşiktaş kadrosuna katılan İlhan Fakılı'nın siyah-beyazlı formayla resmi maçlarda attığı üçüncü gol oldu. Genç futbolcu ayrıca Avrupa kupalarındaki ilk golünü kaydetti. 

AVRUPA'DA EN GENÇLERDEN

İlhan Fakılı (20 yaş 240 gün), Beşiktaş formasıyla Kasım 2024'ten bu yana Avrupa kupalarında gol atan en genç oyuncu oldu. Bu alandaki son isim, Malmö karşısında gol atan Semih Kılıçsoy'du (19 yaş 83 gün).  

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