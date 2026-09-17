Beşiktaş'ın eski teknik direktörlerinden Jean Tigana, Marsilya maçı için İstanbul'a geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Futbolculuk geçmişinde Marsilya da olan Fransız futbol insanı, maç öncesi Beşiktaş tarafından ağırlandı.
Tigana, daha sonra Beşiktaş - Marsilya maçını Tüpraş Stadyumu'nda takip etti.
Tigana, daha sonra Beşiktaş - Marsilya maçını Tüpraş Stadyumu'nda takip etti.
🏟️ Beşiktaş'ın eski teknik direktörlerinden Jean Tigana, yeniden Dolmabahçe'de. pic.twitter.com/6greEpeXAL
— Sporx (@sporx) September 17, 2026