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Jean Tigana yeniden Dolmabahçe'de!

Beşiktaş'ın eski teknik direktörlerinden Jean Tigana, Marsilya maçını Tüpraş Stadyumu'nda takip etti.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 17 Eylül 2026 21:28 | Son Güncelleme Tarihi: 17 Eylül 2026 21:29
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Jean Tigana yeniden Dolmabahçe'de!
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Beşiktaş'ın eski teknik direktörlerinden Jean Tigana, Marsilya maçı için İstanbul'a geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Futbolculuk geçmişinde Marsilya da olan Fransız futbol insanı, maç öncesi Beşiktaş tarafından ağırlandı.

Tigana, daha sonra Beşiktaş - Marsilya maçını Tüpraş Stadyumu'nda takip etti.

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