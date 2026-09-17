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Salzburg tek golle kazandı

UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Salzburg, deplasmanda Levski Sofia'yı 1-0 mağlup etti.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 17 Eylül 2026 21:36
Fotoğraf: X.com
Salzburg tek golle kazandı
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UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Levski Sofia, sahasında Salzburg'u konuk etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Salzburg, mücadeleyi 1-0 kazanarak Avrupa Ligi'ne 3 puanla başladı.

TABAKOVIC GALİBİYETİ GETİRDİ

Karşılaşmanın 39. dakikasında ceza sahası içindeki mücadelenin ardından seken topu önünde bulan Haris Tabakovic, yakın mesafeden kaleciyi geçerek topu ağlara gönderdi.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Salzburg, Levski Sofia deplasmanından 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.

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