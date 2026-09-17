UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Levski Sofia, sahasında Salzburg'u konuk etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Salzburg, mücadeleyi 1-0 kazanarak Avrupa Ligi'ne 3 puanla başladı.
TABAKOVIC GALİBİYETİ GETİRDİ
Karşılaşmanın 39. dakikasında ceza sahası içindeki mücadelenin ardından seken topu önünde bulan Haris Tabakovic, yakın mesafeden kaleciyi geçerek topu ağlara gönderdi.
Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Salzburg, Levski Sofia deplasmanından 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.
TABAKOVIC GALİBİYETİ GETİRDİ
Karşılaşmanın 39. dakikasında ceza sahası içindeki mücadelenin ardından seken topu önünde bulan Haris Tabakovic, yakın mesafeden kaleciyi geçerek topu ağlara gönderdi.
Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Salzburg, Levski Sofia deplasmanından 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.