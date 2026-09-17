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Beşiktaş'ın rakiplerinden Celtic bunu beklemiyordu!

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi rakiplerinden Celtic, Ferencvaros'u ağırladığı maçı 3-1 kaybetti.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 17 Eylül 2026 23:51
Haber: Sporx.com
Beşiktaş'ın rakiplerinden Celtic bunu beklemiyordu!
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UEFA Avrupa Ligi'nde ilk hafta maçında Beşiktaş'ın rakiplerinden İskoçya ekibi Celtic ile Trabzonspor'u eleyen Macaristan ekibi Ferencvaros karşılaştı. Mücadelede kazanan 3-1'lik skorla konuk ekip Ferencvaros oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Ferencvaros'a galibiyeti getiren golleri 19. dakikada Bamidele Yusuf, 45. dakikada Kristoffer Zachariassen ve Daniel Arzani kaydetti. İlk golü atan Bamidele Yusuf, iki golde de asisti yaparak maça damga vurdu.

Celtic'in tek golü 44. dakikada Mika Baur'dan geldi.

Bu galibiyetin ardından Ferencvaros, UEFA Avrupa Ligi'ne 3 puanla başladı.

UEFA Avrupa Ligi'nde bir sonraki hafta Bnfica'ya konuk olacak Celtic, 5 Kasım'da Beşiktaş'ı İskoçya'da ağırlayacak.

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