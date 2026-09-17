UEFA Avrupa Ligi'nde ilk hafta maçında Beşiktaş'ın rakiplerinden İngiliz temsilcisi Crystal Palace, Polonya ekibi Lech Poznan'ı ağırladı. Mücadelede kazanan 4-0'lık skorla ev sahibi Crystal Palace oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Crystal Palace'a galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Yeremi Pino, 27. dakikada Chris Richards, 34. dakikada penaltıdan Jörgen Strand Larsen ve 89. dakikada Eddie Nketiah kaydetti.
Konuk ekip Lech Poznan'da orta saha oyuncularından Radoslaw Murawski, 87. dakikada ikinci sarı kartla oyun dışında kaldı.
Bu galibiyetin ardından Crystal Palace, UEFA Avrupa Ligi'ne 3 puanla başladı.
UEFA Avrupa Ligi'nde bir sonraki hafta Crystal Palace, Lyon'a konuk olacak.
Crystal Palace, 3. haftada Beşiktaş (22 Ekim) ile İstanbul'da karşılaşacak.
Konuk ekip Lech Poznan'da orta saha oyuncularından Radoslaw Murawski, 87. dakikada ikinci sarı kartla oyun dışında kaldı.
Bu galibiyetin ardından Crystal Palace, UEFA Avrupa Ligi'ne 3 puanla başladı.
UEFA Avrupa Ligi'nde bir sonraki hafta Crystal Palace, Lyon'a konuk olacak.
Crystal Palace, 3. haftada Beşiktaş (22 Ekim) ile İstanbul'da karşılaşacak.