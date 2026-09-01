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Vincenzo Italiano'dan Beşiktaş'ta 16 yıl sonra ilk!

Vincenzo Italiano (6G 1M), Bernd Schuster'in (6G 1B; 2010/11) ardından Beşiktaş'ın başında çıktığı ilk yedi Avrupa kupası maçında altı galibiyete ulaşan ikinci teknik direktör oldu.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 18 Eylül 2026 00:05
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Vincenzo Italiano'dan Beşiktaş'ta 16 yıl sonra ilk!
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Beşiktaş'ta Vincenzo Italiano fırtınası esiyor! Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Siyah-beyazlılar, İtalyan teknik adam ile UEFA Avrupa Ligi'nde sahasında ağırladığı Marsilya'yı 4-1'lik skorla mağlup etti.

Vincenzo Italiano (6 galibiyet, 1 mağlubiyet), Bernd Schuster'in (6 galibiyet, 1 beraberlik; 2010/11) ardından Beşiktaş'ın başında çıktığı ilk yedi Avrupa kupası maçında altı galibiyete ulaşan ikinci teknik direktör oldu.

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