Vincenzo Italiano'dan Beşiktaş'ta 16 yıl sonra ilk!

Beşiktaş'ta Vincenzo Italiano fırtınası esiyor! Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Siyah-beyazlılar, İtalyan teknik adam ile UEFA Avrupa Ligi'nde sahasında ağırladığı Marsilya'yı 4-1'lik skorla mağlup etti.
Vincenzo Italiano (6 galibiyet, 1 mağlubiyet), Bernd Schuster'in (6 galibiyet, 1 beraberlik; 2010/11) ardından Beşiktaş'ın başında çıktığı ilk yedi Avrupa kupası maçında altı galibiyete ulaşan ikinci teknik direktör oldu.
Vincenzo Italiano (6 galibiyet, 1 mağlubiyet), Bernd Schuster'in (6 galibiyet, 1 beraberlik; 2010/11) ardından Beşiktaş'ın başında çıktığı ilk yedi Avrupa kupası maçında altı galibiyete ulaşan ikinci teknik direktör oldu.