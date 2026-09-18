Serdal Adalı: 'Şimdi sokaklara çıkma zamanı!'

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında sahasında Olimpik Marsilya'yı 4-1 mağlup ederek organizasyona 3 puanla başladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE

Siyah-beyazlıların başkanı Serdal Adalı, karşılaşmanın ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda galibiyetin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek oyuncular, teknik heyet ve taraftarlara teşekkür etti.





"BEŞİKTAŞIMIZLA GURUR DUYDUK"

Serdal Adalı paylaşımında, Marsilya karşısında alınan farklı galibiyetin camiaya büyük mutluluk yaşattığını ifade etti.





Adalı, "Bugün Marsilya'yı bize yakışan bir oyun, farklı bir skorla mağlup ederek camiamızın yüzünü güldüren, ülkemizi Avrupa'da en iyi şekilde temsil eden Beşiktaşımızla gurur duyduk." ifadelerini kullandı.





"HERKESİ TEBRİK EDİYORUM"

Galibiyette emeği bulunan herkesi tebrik eden Adalı, "Bu gururu bize yaşatan oyuncularımızı, teknik heyetimizi, emeği geçen herkesi tebrik ediyorum." dedi.





TARAFTARA ÖZEL TEŞEKKÜR

Beşiktaş Başkanı, karşılaşma boyunca takıma destek veren siyah-beyazlı taraftarlara da teşekkür ederek, "Bu zafer gecesinde takımımızı müthiş bir güçle destekleyen, tarihe adını bir kez daha yazdıran büyük taraftarımıza teşekkür ediyorum." sözlerini sarf etti.





Adalı ayrıca galibiyetin Türk futbolu adına da önemli olduğunu belirterek, "Türk futbolunun Avrupa'daki görkemli günlerinden birine daha imza attık." ifadelerini kullandı.





"ŞİMDİ SOKAKLARA ŞANLI FORMAMIZLA ÇIKMA ZAMANI!"

Serdal Adalı, paylaşımının son bölümünde Beşiktaş camiasına seslenerek şu ifadeleri kullandı:





"Beşiktaşlı büyüklerim, kardeşlerim, çocuklarım...





Şimdi sokaklara şanlı formamızla çıkma zamanı!





Şimdi daha yüksek sesle;





Hep kol kola,





Bir gün değil,



Her gün Beşiktaş!"



