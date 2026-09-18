Poku'dan Italiano açıklaması: 'Kendim gibi oynamamı istedi'

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında sahasında Olimpik Marsilya'yı 4-1 mağlup ederek organizasyona 3 puanla başladı. Siyah-beyazlılarda Ernest Poku, karşılaşmada attığı golle Beşiktaş formasıyla ilk kez ağları havalandırdı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE

POKU SİFTAH YAPTI

Beşiktaş'ın sezon başında kadrosuna kattığı Ernest Poku, Olimpik Marsilya karşısında siyah-beyazlı formayla ilk gol sevincini yaşadı.





Bu sezon Beşiktaş formasıyla üçüncü maçına çıkan Poku, daha önce Çorum FK ve Erzurumspor FK karşılaşmalarında oyuna sonradan dahil olmuştu.





Marsilya karşılaşmasına da yedek kulübesinde başlayan Hollandalı futbolcu, 71. dakikada oyuna dahil oldu. Poku, oyuna girdikten 10 dakika sonra attığı golle takımının farklı galibiyetine katkı sağladı.





"ÇOK İYİ HİSSEDİYORUM"

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Ernest Poku, ilk golünü attığı için çok mutlu olduğunu söyledi.





Poku, "Çok iyi hissediyorum. Umarım bu gol, atacağım birçok golün öncüsü olur." ifadelerini kullandı.





"LİGDE DE GOL ATMAK İSTİYORUM"

Avrupa'da başarılı olacaklarına inandıklarını belirten genç oyuncu, "Kaliteliyiz ve Avrupa'da iyi işler yapacağımıza dair inancımız var. Bugün de bunu göstereceğiz. Avrupa'da iyi işler yapacağımıza dair inancımız var, bunu da göstereceğiz." dedi.





İlk golünün ardından ligde de fileleri havalandırmak istediğini belirten Poku, "Gol attığım için çok mutluyum, umarım ligde de gol atarım." şeklinde konuştu.





"KENDİM GİBİ OYNAMAMI İSTEDİ"

Teknik direktörünün kendisinden beklentisini de anlatan Poku, "Hocamız benden kendim gibi oynamamı istedi. Ben de kontra ataklarda kaliteli bir oyuncuyum ve hücuma gittim, golü attım." sözlerini sarf etti.



