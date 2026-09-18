Beşiktaş maçı sonrası Marsilya'ya olay gönderme!

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında sahasında ağırladığı Marsilya'yı 4-1'lik skorla mağlup ederek Avrupa'ya görkemli bir başlangıç yaptı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Siyah-beyazlıların farklı galibiyeti Fransa'da büyük hayal kırıklığı yaratırken, Marsilya'nın performansı sosyal medyada da eleştiri konusu oldu.
"PSG'DEN KAÇ YİYECEKSİNİZ?"
Fransız bir futbolsever, Marsilya'nın sıradaki rakibi Paris Saint-Germain'i hatırlatarak şu paylaşımı yaptı:
"Beşiktaş'tan 4 gol yediyseniz, PSG'den kaç gol yiyeceksiniz?"
Kısa sürede çok sayıda etkileşim alan bu sözler, Fransa'da gündem olurken Marsilya taraftarlarının tepkisini de beraberinde getirdi.
SIRADAKİ RAKİP PSG
Beşiktaş karşısında özellikle ikinci yarıda oyundan düşen Marsilya, Fransa Ligue 1'de 20 Eylül Pazar günü Paris Saint-Germain ile karşılaşacak. Fransız ekibinin İstanbul'daki ağır yenilginin ardından PSG karşısında nasıl bir reaksiyon göstereceği merak konusu oldu. Beşiktaş'ın 4-1'lik galibiyetinde İlhan Fakılı, Vaclav Cerny, Michael Murillo ve Ernest Poku fileleri havalandırdı.
"PSG'DEN KAÇ YİYECEKSİNİZ?"
Fransız bir futbolsever, Marsilya'nın sıradaki rakibi Paris Saint-Germain'i hatırlatarak şu paylaşımı yaptı:
"Beşiktaş'tan 4 gol yediyseniz, PSG'den kaç gol yiyeceksiniz?"
Kısa sürede çok sayıda etkileşim alan bu sözler, Fransa'da gündem olurken Marsilya taraftarlarının tepkisini de beraberinde getirdi.
SIRADAKİ RAKİP PSG
Beşiktaş karşısında özellikle ikinci yarıda oyundan düşen Marsilya, Fransa Ligue 1'de 20 Eylül Pazar günü Paris Saint-Germain ile karşılaşacak. Fransız ekibinin İstanbul'daki ağır yenilginin ardından PSG karşısında nasıl bir reaksiyon göstereceği merak konusu oldu. Beşiktaş'ın 4-1'lik galibiyetinde İlhan Fakılı, Vaclav Cerny, Michael Murillo ve Ernest Poku fileleri havalandırdı.