Emirhan Topçu: 'Kulaklarım hala ağrıyor'

Beşiktaş'ın Marsilya karşısında aldığı galibiyetin ardından Emirhan Topçu açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Siyah-beyazlı futbolcu, iç sahada taraftarın yarattığı atmosferin kendilerine büyük güç verdiğini söyledi.
"KULAKLARIM HALA AĞRIYOR"
Emirhan Topçu, "Bu galibiyeti bekliyorduk, içeride oynuyoruz. Bu taraftarın önünde oynamayı çok seviyoruz. Coşku harika. Dışarıda da böyle olmamız lazım. İlk yarı golü bulduk ama gol de yedik. Taraftarımız bu sene çok fazla arkamızda. Bugün de inanılmaz bir atmosfer vardı. Kulaklarım hala ağrıyor" ifadelerini kullandı.
"İKİNCİ YARI DAHA İYİ İŞLER YAPTIK"
Karşılaşmanın oyun bölümünü de değerlendiren Emirhan, "İkinci yarı daha fazla önde oynadık, çok pas yaptık ve rakibi yorduk. İlk yarı bu kadar iyi pas yapamadık. İkinci yarı daha iyi işler yaparak sonuca gittik" dedi.
"BU SENE HOCALARIM VE YÖNETİM BANA SAHİP ÇIKTI"
Kendi performansındaki gelişime ilişkin konuşan Emirhan Topçu, "Geçen sene konsantrasyon eksikliği yaşadım. Bu sene hocalarım, yönetim bana sahip çıktı. Ne yapmam gerektiğini belirte belirte anlattılar. Önde baskıyı seviyorum" ifadelerini kullandı.
"KULAKLARIM HALA AĞRIYOR"
Emirhan Topçu, "Bu galibiyeti bekliyorduk, içeride oynuyoruz. Bu taraftarın önünde oynamayı çok seviyoruz. Coşku harika. Dışarıda da böyle olmamız lazım. İlk yarı golü bulduk ama gol de yedik. Taraftarımız bu sene çok fazla arkamızda. Bugün de inanılmaz bir atmosfer vardı. Kulaklarım hala ağrıyor" ifadelerini kullandı.
"İKİNCİ YARI DAHA İYİ İŞLER YAPTIK"
Karşılaşmanın oyun bölümünü de değerlendiren Emirhan, "İkinci yarı daha fazla önde oynadık, çok pas yaptık ve rakibi yorduk. İlk yarı bu kadar iyi pas yapamadık. İkinci yarı daha iyi işler yaparak sonuca gittik" dedi.
"BU SENE HOCALARIM VE YÖNETİM BANA SAHİP ÇIKTI"
Kendi performansındaki gelişime ilişkin konuşan Emirhan Topçu, "Geçen sene konsantrasyon eksikliği yaşadım. Bu sene hocalarım, yönetim bana sahip çıktı. Ne yapmam gerektiğini belirte belirte anlattılar. Önde baskıyı seviyorum" ifadelerini kullandı.