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Vaclav Cerny'den sakatlık yanıtı

Beşiktaş forması giyen Vaclav Cerny, Marsilya maçının ardından konuştu. Sakatlığı nedeniyle oyundan çıkan Cerny, durumunun cuma günü netleşeceğini söyledi.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 18 Eylül 2026 00:26 | Son Güncelleme Tarihi: 18 Eylül 2026 00:27
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Vaclav Cerny'den sakatlık yanıtı
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Beşiktaş forması giyen Vaclav Cerny, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Marsilya maçının ardından açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Çek futbolcu, "Harika bir başlangıca imza attık. Zaten bunun için hazırlanmıştık ve bunu yapmak istemiştik. Herkesin bizimle beraber olması gerektiğin gösterdik." dedi.

Sözlerine devam eden 28 yaşındaki futbolcu, "Beşiktaş'a böyle harika bir maçta katkı verdiğim için çok mutluyum. Atmosfer harikaydı. Beşiktaş'ta Avrupa'da lig aşamasında ilk maçım oldu. Çok keyif aldık. Genel olarak atmosfer iyi... Biz de takım olarak camiayı bir arada tutmaya çalışıyoruz. Çok da iyi bir başlangıç yaptık." sözlerini sarf etti.

Sakatlık nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kalan Cerny, durumuyla ilgili gelen sorunun ardından, "Sakatlığımı yarın göreceğiz. Bence derin bir kramp girdi." yanıtını verdi.

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