Beşiktaş'ta Trossard için yoğun mesai!

Beşiktaş'ta Leandro Trossard'ın sahalara dönüşü için yoğun mesai harcanıyor.
Ağrıları nedeniyle UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Marsilya karşılaşmasının kadrosunda yer almayan Belçikalı yıldız, sağlık heyetinin yakın takibinde bulunuyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE TROSSARD İÇİN ÖZEL PROGRAM
Siyah-beyazlıların sağlık ekibinin, Trossard'ı Trendyol Süper Lig'de oynanacak Amed karşılaşmasına yetiştirebilmek için özel çalışma programını hızlandırdığı öğrenildi.
Teknik heyetin de yıldız futbolcunun durumunu günlük olarak yakından takip ettiği belirtildi. Beşiktaş'ta Trossard'ın Amed maçında forma giyip giyemeyeceği önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.
Ağrıları nedeniyle UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Marsilya karşılaşmasının kadrosunda yer almayan Belçikalı yıldız, sağlık heyetinin yakın takibinde bulunuyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE TROSSARD İÇİN ÖZEL PROGRAM
Siyah-beyazlıların sağlık ekibinin, Trossard'ı Trendyol Süper Lig'de oynanacak Amed karşılaşmasına yetiştirebilmek için özel çalışma programını hızlandırdığı öğrenildi.
Teknik heyetin de yıldız futbolcunun durumunu günlük olarak yakından takip ettiği belirtildi. Beşiktaş'ta Trossard'ın Amed maçında forma giyip giyemeyeceği önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.