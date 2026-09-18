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Beşiktaş'ta Trossard için yoğun mesai!

Beşiktaş'ta ağrıları nedeniyle Marsilya maçının kadrosunda yer almayan Leandro Trossard'ın Amed karşılaşmasına yetiştirilmesi için çalışmalar hızlandırıldı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 18 Eylül 2026 09:56
Haber: Fanatik, Fotoğraf: bjk.com.tr
Beşiktaş'ta Trossard için yoğun mesai!
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Beşiktaş'ta Leandro Trossard'ın sahalara dönüşü için yoğun mesai harcanıyor.

Ağrıları nedeniyle UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Marsilya karşılaşmasının kadrosunda yer almayan Belçikalı yıldız, sağlık heyetinin yakın takibinde bulunuyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla TROSSARD İÇİN ÖZEL PROGRAM

Siyah-beyazlıların sağlık ekibinin, Trossard'ı Trendyol Süper Lig'de oynanacak Amed karşılaşmasına yetiştirebilmek için özel çalışma programını hızlandırdığı öğrenildi.

Teknik heyetin de yıldız futbolcunun durumunu günlük olarak yakından takip ettiği belirtildi. Beşiktaş'ta Trossard'ın Amed maçında forma giyip giyemeyeceği önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.



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