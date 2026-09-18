Fenerbahçe Tarfin, Olympiakos'a karşı!

Basketbolda ilk kez düzenlenen EuroLeague Süper Kupa'da heyecan başlıyor.
Yarı finalde Fenerbahçe Tarfin ile Yunanistan temsilcisi Olympiakos karşı karşıya gelecek. Saat 17.00'de Abu Dabi'deki Etihad Arena'da oynanacak mücadele, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.
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Fenerbahçe Tarfin, yeni sezonun ilk resmi maçında Olympiakos karşısına çıkacak. Sarı-lacivertli basketbolcular, başantrenör Sarunas Jasikevicius yönetiminde gerçekleştirdikleri son antrenmanda taktik ve şut çalışması yaparak hazırlıklarını tamamladı.
FENERBAHÇE TARFIN'DE HEDEF KUPA
Fenerbahçe Tarfin ve Olympiakos, EuroLeague'de son iki yılın şampiyonları olarak EuroLeague Süper Kupa'da yer alıyor. Real Madrid geçen sezonun finalisti olurken, Dubai Basketbol ise ev sahibi ülke takımı olarak organizasyonda mücadele edecek.
Fenerbahçe Tarfin'in tecrübeli oyuncusu Nicolo Melli, sezonun henüz başında olduklarını belirterek yaklaşık 10 gündür takım olarak iyi antrenman yaptıklarını söyledi.
Melli, Olympiakos karşılaşmasının kendileri için önemli bir motivasyon olduğunu ifade ederken, katıldıkları her turnuvada şampiyonluk hedeflediklerini dile getirdi.
SERTAÇ ŞANLI: "4 KUPAYI DA KAZANMAK"
Fenerbahçe Tarfin'in milli basketbolcusu Sertaç Şanlı da yeni sezon öncesinde takımın hazır olduğuna inandığını söyledi.
Yeni oyuncuların takıma ve sisteme alışma sürecinin devam ettiğini belirten Şanlı, geçen sezon EuroLeague Dörtlü Finali'nde Olympiakos'a karşı aldıkları mağlubiyetin kendileri için motivasyon olabileceğini ifade etti.
Sertaç Şanlı, "Hedeflerimiz net; 4 kupayı da kazanmak." diyerek bu sezon mücadele edecekleri dört kulvarda da şampiyonluk hedeflediklerini belirtti.
EUROLEAGUE SÜPER KUPA PROGRAMI
Organizasyondaki diğer yarı final karşılaşmasında ev sahibi Dubai Basketbol ile İspanya temsilcisi Real Madrid karşılaşacak. Saat 20.00'de oynanacak.
Yarı final maçlarını kazanan ekipler, 19 Eylül Cumartesi günü saat 20.00'de EuroLeague Süper Kupa finalinde karşı karşıya gelecek. Aynı gün saat 17.00'de ise yarı finalde mağlup olan takımlar üçüncülük maçında mücadele edecek.
EuroLeague Süper Kupa
18 Eylül Cuma
Fenerbahçe Tarfin - Olympiakos | 17.00
Dubai Basketbol - Real Madrid | 20.00
19 Eylül Cumartesi
Üçüncülük maçı | 17.00
Final | 20.00
Yarı finalde Fenerbahçe Tarfin ile Yunanistan temsilcisi Olympiakos karşı karşıya gelecek. Saat 17.00'de Abu Dabi'deki Etihad Arena'da oynanacak mücadele, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.
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Fenerbahçe Tarfin, yeni sezonun ilk resmi maçında Olympiakos karşısına çıkacak. Sarı-lacivertli basketbolcular, başantrenör Sarunas Jasikevicius yönetiminde gerçekleştirdikleri son antrenmanda taktik ve şut çalışması yaparak hazırlıklarını tamamladı.
FENERBAHÇE TARFIN'DE HEDEF KUPA
Fenerbahçe Tarfin ve Olympiakos, EuroLeague'de son iki yılın şampiyonları olarak EuroLeague Süper Kupa'da yer alıyor. Real Madrid geçen sezonun finalisti olurken, Dubai Basketbol ise ev sahibi ülke takımı olarak organizasyonda mücadele edecek.
Fenerbahçe Tarfin'in tecrübeli oyuncusu Nicolo Melli, sezonun henüz başında olduklarını belirterek yaklaşık 10 gündür takım olarak iyi antrenman yaptıklarını söyledi.
Melli, Olympiakos karşılaşmasının kendileri için önemli bir motivasyon olduğunu ifade ederken, katıldıkları her turnuvada şampiyonluk hedeflediklerini dile getirdi.
SERTAÇ ŞANLI: "4 KUPAYI DA KAZANMAK"
Fenerbahçe Tarfin'in milli basketbolcusu Sertaç Şanlı da yeni sezon öncesinde takımın hazır olduğuna inandığını söyledi.
Yeni oyuncuların takıma ve sisteme alışma sürecinin devam ettiğini belirten Şanlı, geçen sezon EuroLeague Dörtlü Finali'nde Olympiakos'a karşı aldıkları mağlubiyetin kendileri için motivasyon olabileceğini ifade etti.
Sertaç Şanlı, "Hedeflerimiz net; 4 kupayı da kazanmak." diyerek bu sezon mücadele edecekleri dört kulvarda da şampiyonluk hedeflediklerini belirtti.
EUROLEAGUE SÜPER KUPA PROGRAMI
Organizasyondaki diğer yarı final karşılaşmasında ev sahibi Dubai Basketbol ile İspanya temsilcisi Real Madrid karşılaşacak. Saat 20.00'de oynanacak.
Yarı final maçlarını kazanan ekipler, 19 Eylül Cumartesi günü saat 20.00'de EuroLeague Süper Kupa finalinde karşı karşıya gelecek. Aynı gün saat 17.00'de ise yarı finalde mağlup olan takımlar üçüncülük maçında mücadele edecek.
EuroLeague Süper Kupa
18 Eylül Cuma
Fenerbahçe Tarfin - Olympiakos | 17.00
Dubai Basketbol - Real Madrid | 20.00
19 Eylül Cumartesi
Üçüncülük maçı | 17.00
Final | 20.00