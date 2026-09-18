Fenerbahçe'de Oğuz Çetin ile yollar ayrılıyor!

Fenerbahçe'de sezon sonunda yapılması planlanan idari yapılanma değişikliğiyle ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı.
Sarı-lacivertlilerde Aykut Kocaman ile birlikte çalışması için Futbol Direktörlüğü görevine getirilen Oğuz Çetin ile yolların ayrılabileceği gündeme geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sözcü'nün haberine göre, Oğuz Çetin'in yerine düşünülen isim eski Fenerbahçe Futbol Direktörü Hasan Çetinkaya oldu.
Belçika ekibi Westerlo'da 2. başkanlık görevini sürdüren Çetinkaya'nın Fenerbahçe'den gelen teklifi kabul etmediği belirtildi.
Çetinkaya'nın yanı sıra TFF'de 10 yıldan uzun süredir çalışan ve tüm transferlerden sorumlu Tescil İşleri Direktörü Ahmet Erzurumlu'nun da gündeme geldiği aktarıldı.
SEÇİM SÜRECİ DE ETKİLİYOR
Fenerbahçe'nin sezon sonunda yeniden seçime gidecek olmasının da yaşanan süreçte etkili olduğu ifade edildi.
Sarı-lacivertli kulüpte seçim atmosferinin adayların karar verme sürecini etkilediği ve idari yapılanmayla ilgili çalışmaların bu süreç doğrultusunda şekillendiği belirtildi.
Sarı-lacivertlilerde Aykut Kocaman ile birlikte çalışması için Futbol Direktörlüğü görevine getirilen Oğuz Çetin ile yolların ayrılabileceği gündeme geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sözcü'nün haberine göre, Oğuz Çetin'in yerine düşünülen isim eski Fenerbahçe Futbol Direktörü Hasan Çetinkaya oldu.
Belçika ekibi Westerlo'da 2. başkanlık görevini sürdüren Çetinkaya'nın Fenerbahçe'den gelen teklifi kabul etmediği belirtildi.
Çetinkaya'nın yanı sıra TFF'de 10 yıldan uzun süredir çalışan ve tüm transferlerden sorumlu Tescil İşleri Direktörü Ahmet Erzurumlu'nun da gündeme geldiği aktarıldı.
SEÇİM SÜRECİ DE ETKİLİYOR
Fenerbahçe'nin sezon sonunda yeniden seçime gidecek olmasının da yaşanan süreçte etkili olduğu ifade edildi.
Sarı-lacivertli kulüpte seçim atmosferinin adayların karar verme sürecini etkilediği ve idari yapılanmayla ilgili çalışmaların bu süreç doğrultusunda şekillendiği belirtildi.