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Fenerbahçe'de Oğuz Çetin ile yollar ayrılıyor!

Fenerbahçe'de idari yapılanmada değişiklik hazırlığı sürerken, Futbol Direktörü Oğuz Çetin'in yerine eski Futbol Direktörü Hasan Çetinkaya'nın gündeme geldiği belirtildi.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 18 Eylül 2026 08:22
Haber: Sözcü, Fotoğraf: X.com
Fenerbahçe'de Oğuz Çetin ile yollar ayrılıyor!
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Fenerbahçe'de sezon sonunda yapılması planlanan idari yapılanma değişikliğiyle ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı.

Sarı-lacivertlilerde Aykut Kocaman ile birlikte çalışması için Futbol Direktörlüğü görevine getirilen Oğuz Çetin ile yolların ayrılabileceği gündeme geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sözcü'nün haberine göre, Oğuz Çetin'in yerine düşünülen isim eski Fenerbahçe Futbol Direktörü Hasan Çetinkaya oldu.

Belçika ekibi Westerlo'da 2. başkanlık görevini sürdüren Çetinkaya'nın Fenerbahçe'den gelen teklifi kabul etmediği belirtildi.

Çetinkaya'nın yanı sıra TFF'de 10 yıldan uzun süredir çalışan ve tüm transferlerden sorumlu Tescil İşleri Direktörü Ahmet Erzurumlu'nun da gündeme geldiği aktarıldı.

SEÇİM SÜRECİ DE ETKİLİYOR

Fenerbahçe'nin sezon sonunda yeniden seçime gidecek olmasının da yaşanan süreçte etkili olduğu ifade edildi.

Sarı-lacivertli kulüpte seçim atmosferinin adayların karar verme sürecini etkilediği ve idari yapılanmayla ilgili çalışmaların bu süreç doğrultusunda şekillendiği belirtildi.

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