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Aziz Yıldırım'dan transfer talimatı!

Fenerbahçe'de ilk 5 haftada yaşanan 8 puan kayıp moralleri bozarken, yönetimin ve teknik heyetin transfer görüşünde birleştiği öğrenildi.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 18 Eylül 2026 09:35
Aziz Yıldırım'dan transfer talimatı!
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Fenerbahçe'de herkesin gözü cumartesi günü Eyüpspor ile oynanacak maça çevrildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Beşiktaş mağlubiyetinin ardından, Gaziantep deplasmanından da beraberlikle dönülünce, ilk 5 haftada puan kaybı 8'e yükseldi. Sarılacivertliler, Eyüpspor'u yenerek Süper Lig'de yeni bir sayfa açmak istiyor.

'AYAĞA KALKMALIYIZ'

Başkan Aziz Yıldırım ve yönetimin yanında teknik heyetin de yaptığı toplantılarda 'devreye kadar kayıp yok' görüşünde birleştiği öğrenildi.

Teknik Direktör İsmail Kartal da öğrencileriyle gerçekleştirdiği konuşmalarda "Sekiz puan kayıp hem tarafırımızı hem camiayı üzdü. Bu yüzden Eyüpspor maçını kazanarak ayağa kalkmalıyız. İlk hedefimiz seri galibiyetlerle hem moral kazanmak olmalı. Ardından da devre arasına kadar kayıp yaşamamalıyız. Bunu başarırsak oluşan farkı da kapatırız" dediği öğrenildi.

TRANSFER KARARI

Başkan Yıldırım ve yöneticiler ise devre arasında takviye yapılması kararını aldığı öğrenildi. Sarı lacivertlilerin transferde önceliği yaratıcı bir orta saha olacak. Yabancı kontenjanı nedeniyle Fred ve Anderson Talisca ile yollarını ayırmak zorunda kalan Fenerbahçe'de Asensio'nun da uzun süreli sakatlığı tüm planları bozmuştu.

Bu nedenle Başkan Yıldırım'ın kış transfer dönemi için geniş çaplı bir liste hazırlanması talimatını verdiği, sarı-lacivertli idarecilerin de kolları sıvadığı bildirildi. 

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