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Okan Buruk sol bek için kararını verdi!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Kocaelispor maçı kadrosuna bozmayacak. Tek değişiklik ise sol bekte olacak

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 18 Eylül 2026 14:00
Haber: Takvim, Fotoğraf: AA
Okan Buruk sol bek için kararını verdi!
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Galatasaray'ın Trabzonspor ile oynayacağı derbi maçının ilk 11'i netleşti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Buna göre Okan Buruk, Kocaelispor ile oynanan maçın kadrosunu bozmayacak. Tecrübeli teknik direktörün tek değişikliği ise sol bek pozisyonunda yapması bekleniyor. Okan hoca, sol kanatta Eren Elmalı'nın yerine Jakobs'a görev verecek.

OSIMHEN RİSKE EDİLMEYECEK

Ayrıca, Nijeryalı usta golcü Victor Osimhen'in bu maçta riske edilmeyeceği öğrenildi. Osimhen, milli ara sonrası takıma dönecek. 

GALATASARAY'IN TRABZONSPOR MAÇI 11'İNİ KUR



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