Okan Buruk sol bek için kararını verdi!

Galatasaray'ın Trabzonspor ile oynayacağı derbi maçının ilk 11'i netleşti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Buna göre Okan Buruk, Kocaelispor ile oynanan maçın kadrosunu bozmayacak. Tecrübeli teknik direktörün tek değişikliği ise sol bek pozisyonunda yapması bekleniyor. Okan hoca, sol kanatta Eren Elmalı'nın yerine Jakobs'a görev verecek.
OSIMHEN RİSKE EDİLMEYECEK
Ayrıca, Nijeryalı usta golcü Victor Osimhen'in bu maçta riske edilmeyeceği öğrenildi. Osimhen, milli ara sonrası takıma dönecek.
GALATASARAY'IN TRABZONSPOR MAÇI 11'İNİ KUR
OSIMHEN RİSKE EDİLMEYECEK
Ayrıca, Nijeryalı usta golcü Victor Osimhen'in bu maçta riske edilmeyeceği öğrenildi. Osimhen, milli ara sonrası takıma dönecek.
GALATASARAY'IN TRABZONSPOR MAÇI 11'İNİ KUR