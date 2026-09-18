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Leandro Trossard ve Romelu Lukaku'ya milli davet!

Beşiktaşlı Leandro Trossard ile Fenerbahçeli Romelu Lukaku, Belçika Milli Takımı'nın aday kadrosuna davet edildi.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 18 Eylül 2026 13:40 | Son Güncelleme Tarihi: 18 Eylül 2026 14:23
Leandro Trossard ve Romelu Lukaku'ya milli davet!
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Beşiktaş'ın Belçikalı yıldızı Leandro Trossard ile Fenerbahçe'nin golcüsü Romelu Lukaku, Belçika Milli Takımı'nın aday kadrosunda yer aldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla TROSSARD VE LUKAKU KADRODA

Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Leandro Trossard ile Fenerbahçe'nin golcüsü Romelu Lukaku, Belçika Milli Takımı'ndan davet aldı. İki futbolcu, milli takımın hücum hattında görev yapacak.

Belçika'nın aday kadrosunda kaleci olarak Jari De Busser, Senne Lammens, Mike Penders ve Maarten Vandevoordt yer aldı.

Savunma hattında Timothy Castagne, Maxim De Cuyper, Zeno Debast, Koni De Winter, Brandon Mechele, Nathan Ngoy, Kyriani Sabbe, Joaquin Seys ve Arthur Theate bulunuyor.

"TROSSARD'IN HAFİF BİR SAKATLIĞI VAR"

Belçika Teknik Direktörü Mark van Bommel, Leandro Trossard'ın sakatlığıyla ilgili konuştu:

"Bu sabah onunla temas halindeydim. Hafif bir sakatlığı var ve dikkatle yaklaşıyorlar. Dört maçımız var, o yüzden ne zaman hazır olacağını göreceğiz."

BELÇİKA'NIN KADROSU

Orta saha oyuncuları arasında Kevin De Bruyne, Mandela Keita, Romeo Lavia, Nicolas Raskin, Youri Tielemans ve Hans Vanaken yer aldı.

Belçika'nın hücum hattında ise Charles De Ketelaere, Malick Fofana, Matias Fernandez-Pardo, Mika Godts, Romelu Lukaku, Dodi Lukebakio, Diego Moreira, Lois Openda ve Leandro Trossard kadroya dahil edildi.



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