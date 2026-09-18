Deniz Gül: 'Trabzonspor'a hazırım!'

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Herkes 27 yaşındaki futbolcuya alışırken, transfer döneminin son günlerinde transfer edilen Deniz Gül'ün performansı herkesi olumlu anlamda şaşkına çevirdi.
Bir şutu direkten ve bir golü de VAR'ın faul uyarısı nedeniyle iptal edilen milli futbolcu, Trabzonspor derbisinde oynamayı iple çekiyor.
Deniz Gül, teknik direktörü Okan Buruk ile konuşarak bu maça her anlamda hazır olduğunu iletti.
GALATASARAY'IN TRABZONSPOR MAÇI 11'İNİ KUR
Herkes 27 yaşındaki futbolcuya alışırken, transfer döneminin son günlerinde transfer edilen Deniz Gül'ün performansı herkesi olumlu anlamda şaşkına çevirdi.
Bir şutu direkten ve bir golü de VAR'ın faul uyarısı nedeniyle iptal edilen milli futbolcu, Trabzonspor derbisinde oynamayı iple çekiyor.
Deniz Gül, teknik direktörü Okan Buruk ile konuşarak bu maça her anlamda hazır olduğunu iletti.
GALATASARAY'IN TRABZONSPOR MAÇI 11'İNİ KUR