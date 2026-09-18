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Deniz Gül: "Trabzonspor'a hazırım!"

Kocaelispor maçında performansıyla beğeni toplayan Deniz Gül ise hocası Okan Buruk'a hazır olduğunu söyledi.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 18 Eylül 2026 13:43
Haber: Takvim, Fotoğraf: AA
Deniz Gül: 'Trabzonspor'a hazırım!'
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Deniz Gül
Deniz Gül
Galatasaray
Victor Osimhen'li ve Osimhen'siz olmak üzere G.Saray son yıllarda ikiye ayrılmaya başladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Nijeryalı dünya yıldızı öyle bir performans ortaya koyuyor ki yokluğunu doldurmak pek mümkün olmuyor.

Herkes 27 yaşındaki futbolcuya alışırken, transfer döneminin son günlerinde transfer edilen Deniz Gül'ün performansı herkesi olumlu anlamda şaşkına çevirdi.

Bir şutu direkten ve bir golü de VAR'ın faul uyarısı nedeniyle iptal edilen milli futbolcu, Trabzonspor derbisinde oynamayı iple çekiyor.

Deniz Gül, teknik direktörü Okan Buruk ile konuşarak bu maça her anlamda hazır olduğunu iletti. 

GALATASARAY'IN TRABZONSPOR MAÇI 11'İNİ KUR



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