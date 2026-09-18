Galatasaray'a yeni zemin faturası: 40 milyon TL!

Galatasaray, milli arayı fırsat bilerek harekete geçti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Futbolcuların saha zemininde sakatlık problemi yaşamaması için yönetim, RAMS Park'taki Kocaelispor maçının ardından sahanın tamamını kaplayan çimleri söktürmüştü.
700 bin Euro'ya (yaklaşık 40 milyon TL) mal olacak yeni görüntünün, 9 Ekim'de ligde oynanacak Kasımpaşa sınavına ya da 4 gün sonraki Şampiyonlar Ligi'ndeki Barcelona maçına yetiştirilmeye çalışılacak.
700 bin Euro'ya (yaklaşık 40 milyon TL) mal olacak yeni görüntünün, 9 Ekim'de ligde oynanacak Kasımpaşa sınavına ya da 4 gün sonraki Şampiyonlar Ligi'ndeki Barcelona maçına yetiştirilmeye çalışılacak.