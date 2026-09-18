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Pelicans, Saddiq Bey'le 55 milyon dolarlık uzatmada anlaştı

New Orleans Pelicans, geçtiğimiz sezon kariyerinin en yüksek sayı ortalamasına ulaşan Saddiq Bey'le üç yıllık ve 55 milyon dolar değerinde sözleşme uzatma konusunda anlaşmaya vardı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 18 Eylül 2026 12:51
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Pelicans, Saddiq Bey'le 55 milyon dolarlık uzatmada anlaştı
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New Orleans Pelicans, deneyimli forvet Saddiq Bey'i uzun vadeli olarak kadrosunda tutuyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Bey'in menajerlerinin ESPN'den Shams Charania'ya verdiği bilgiye göre taraflar, üç yıllık ve 55 milyon dolar değerinde bir sözleşme uzatma üzerinde anlaşmaya vardı. Yeni sözleşmede ayrıca takas bonusu da bulunuyor.

Bu sezon, normal şartlarda sona erecek olan mevcut kontratı kapsamında 6,6 milyon dolar kazanacak Bey'in Pelicans ile olan sözleşmesi böylece 2029-30 sezonunun sonuna kadar uzatılmış oldu.

27 yaşındaki oyuncu, New Orleans'taki ilk sezonu olan 2025-26'da çıktığı 72 karşılaşmanın 64'üne ilk beşte başladı. Bey, sezonu kariyer rekoru olan 17,7 sayı ortalamasının yanı sıra 5,6 ribaund ve 2,5 asistle tamamladı.

Sahadan yüzde 45, üç sayı çizgisinin gerisinden yüzde 37 ve serbest atış çizgisinden yüzde 84 isabet oranı yakalayan Bey, Pelicans'ın hücumunda önemli bir rol üstlendi.

Bey, Atlanta Hawks forması giydiği Mart 2024'te ön çapraz bağlarını koparmıştı. Temmuz 2024'te Washington Wizards'la üç yıllık sözleşme imzalayan deneyimli oyuncu, sakatlığının rehabilitasyonu nedeniyle 2024-25 sezonunun tamamını kaçırdı.

Washington formasıyla hiçbir resmi karşılaşmaya çıkmayan Bey, Temmuz 2025'te Wizards tarafından New Orleans'a gönderildi.

2020 NBA Draftı'nın 19. sırasında seçilen Bey, kariyeri boyunca 14,8 sayı, 5,3 ribaund ve 2,0 asist ortalamaları yakaladı.

Deneyimli forvetin, Trey Murphy III, Herbert Jones ve yeni transfer Bennedict Mathurin'in de yer aldığı Pelicans kanat rotasyonunda önemli süreler alması bekleniyor.

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