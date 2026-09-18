Boston Celtics yıldızı Jayson Tatum, Aşil sakatlığının ardından yaşadığı rehabilitasyon sürecini ve basketbola dönerken karşılaştığı zihinsel zorlukları anlattı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE The Dan Patrick Show'a konuk olan Tatum, rehabilitasyonunun ilk aşamalarında kullandığı ilaçtan ve bunun iyileşme sürecinin en zor dönemlerinden birini atlatmasına nasıl yardımcı olduğundan söz etti.
Tatum, rehabilitasyonunun yaklaşık dördüncü haftasında orta ve şiddetli akut ağrıların tedavisinde kullanılan opioid içermeyen Janavix adlı ilacı kullandığını belirtti.
"Rehabilitasyon elbette farklı aşamalardan, süreçlerden ve adımlardan oluşuyor" diyen Tatum, "O dönem koltuk değnekleri kullandığım ve ayağımda koruyucu bot bulunduğu bir aşamaydı. Ameliyat edilen bölgeye ilk kez yüzde 50 oranında ağırlık vermeye başlamıştım" ifadelerini kullandı.
İlacı cerrahı Dr. Ali ile görüştükten sonra kullanmaya başladığını belirten Tatum, bu deneyimin rehabilitasyonda ilerlemeye devam etmesi için kendisine güven verdiğini söyledi.
"Benim için mükemmeldi. Herhangi bir ağrı veya yan etki yaşamadım. Bu da ilerlemeye ve kendimi zorlamaya devam etmem için bana güven verdi."
Tatum ayrıca daha önce Aşil sakatlığı yaşayan NBA oyuncularından destek aldı. Kevin Durant, Damian Lillard ve Tyrese Haliburton'la konuştuğunu belirten yıldız oyuncu, özellikle rehabilitasyon sürecinde kendisinden birkaç hafta ileride bulunan Lillard'ın çok yardımcı olduğunu söyledi.
"Özellikle Dame'le çok konuştum çünkü benden üç veya dört hafta ilerideydi. Onun geçiş sürecinin nasıl ilerlediğini ve önündeki sonraki adımların neler olduğunu merak ediyordum."
Oyuncuların benzer dönemlerde aynı sakatlıkla mücadele etmesi, rehabilitasyon boyunca birbirlerine destek olmalarına imkân tanıdı.
Tatum, "Hepimiz hemen hemen aynı dönemde benzer bir durumun içindeydik. Bu nedenle birbirimize yardımcı olabildik" dedi.
2025-26 sezonu içerisinde parkelere dönmeyi başaran Tatum, buna rağmen dönüş sürecinin ciddi bir kaygıyı beraberinde getirdiğini itiraf etti.
İlk maçındaki hisleri sorulan Tatum, "Gergindim, endişeliydim. Dürüst olmak gerekirse geçtiğimiz sezon oynadığım her maçta gergindim" ifadelerini kullandı.
Tatum, 2025-26 normal sezonunda 16 karşılaşmaya çıkarak 21,8 sayı, 10,0 ribaund ve 5,3 asist ortalamaları yakaladı. Yıldız oyuncu daha sonra playofflarda da forma giydi.
Fiziksel açıdan eski seviyesine tamamen dönememiş olmasına rağmen oynama kararının kendisi için önemli olduğunu belirten Tatum, bu süreçte hâlâ etkili olabileceğini kendisine kanıtladığını söyledi.
"Parkeye çıktığım için mutluydum. Yüzde 80 seviyesinde veya benzer bir durumda olsam bile etkili olabileceğimi kendime kanıtladım. Uzun bir sezon arasının ardından ekim ayında yeniden eski halime döneceğimi biliyordum."
Ancak Tatum'a göre rehabilitasyon sürecindeki en büyük engel fiziksel iyileşme değildi.
"Günümüzde, özellikle profesyonel sporlarda en iyi kondisyonerler, doktorlar ve modern tıbbın imkânları sayesinde fiziksel olarak iyileşiyorsunuz ve oynamanıza izin veriliyor. En zor olan şey zihinsel engeli aşmak."
Aşil sakatlığından dönüşün psikolojik boyutunun bir başkası tarafından hızlandırılamayacağını vurgulayan Tatum, oyuncunun kendisini hazır ve güvende hissetmesinin zaman aldığını belirtti.
"Bu yalnızca zaman alıyor. Ne zaman yüzde 100 hazır olduğunuzu ve kendinize ne zaman tamamen güvendiğinizi yalnızca siz anlayabilir ve bilebilirsiniz. Bunu sizin yerinize başka hiç kimse yapamaz."
Geçtiğimiz sezonun büyük bölümünü kaçıran Tatum, Aşil sakatlığından bu yana ilk tam sezonuna hazırlanıyor.
2025-26 sezonunu 56 galibiyet ve 26 mağlubiyetle tamamlayan Celtics, 2026-27 sezonuna takım planlarının merkezinde yeniden Tatum yer alacak şekilde girecek.
Tatum, rehabilitasyonunun yaklaşık dördüncü haftasında orta ve şiddetli akut ağrıların tedavisinde kullanılan opioid içermeyen Janavix adlı ilacı kullandığını belirtti.
"Rehabilitasyon elbette farklı aşamalardan, süreçlerden ve adımlardan oluşuyor" diyen Tatum, "O dönem koltuk değnekleri kullandığım ve ayağımda koruyucu bot bulunduğu bir aşamaydı. Ameliyat edilen bölgeye ilk kez yüzde 50 oranında ağırlık vermeye başlamıştım" ifadelerini kullandı.
İlacı cerrahı Dr. Ali ile görüştükten sonra kullanmaya başladığını belirten Tatum, bu deneyimin rehabilitasyonda ilerlemeye devam etmesi için kendisine güven verdiğini söyledi.
"Benim için mükemmeldi. Herhangi bir ağrı veya yan etki yaşamadım. Bu da ilerlemeye ve kendimi zorlamaya devam etmem için bana güven verdi."
Tatum ayrıca daha önce Aşil sakatlığı yaşayan NBA oyuncularından destek aldı. Kevin Durant, Damian Lillard ve Tyrese Haliburton'la konuştuğunu belirten yıldız oyuncu, özellikle rehabilitasyon sürecinde kendisinden birkaç hafta ileride bulunan Lillard'ın çok yardımcı olduğunu söyledi.
"Özellikle Dame'le çok konuştum çünkü benden üç veya dört hafta ilerideydi. Onun geçiş sürecinin nasıl ilerlediğini ve önündeki sonraki adımların neler olduğunu merak ediyordum."
Oyuncuların benzer dönemlerde aynı sakatlıkla mücadele etmesi, rehabilitasyon boyunca birbirlerine destek olmalarına imkân tanıdı.
Tatum, "Hepimiz hemen hemen aynı dönemde benzer bir durumun içindeydik. Bu nedenle birbirimize yardımcı olabildik" dedi.
2025-26 sezonu içerisinde parkelere dönmeyi başaran Tatum, buna rağmen dönüş sürecinin ciddi bir kaygıyı beraberinde getirdiğini itiraf etti.
İlk maçındaki hisleri sorulan Tatum, "Gergindim, endişeliydim. Dürüst olmak gerekirse geçtiğimiz sezon oynadığım her maçta gergindim" ifadelerini kullandı.
Tatum, 2025-26 normal sezonunda 16 karşılaşmaya çıkarak 21,8 sayı, 10,0 ribaund ve 5,3 asist ortalamaları yakaladı. Yıldız oyuncu daha sonra playofflarda da forma giydi.
Fiziksel açıdan eski seviyesine tamamen dönememiş olmasına rağmen oynama kararının kendisi için önemli olduğunu belirten Tatum, bu süreçte hâlâ etkili olabileceğini kendisine kanıtladığını söyledi.
"Parkeye çıktığım için mutluydum. Yüzde 80 seviyesinde veya benzer bir durumda olsam bile etkili olabileceğimi kendime kanıtladım. Uzun bir sezon arasının ardından ekim ayında yeniden eski halime döneceğimi biliyordum."
Ancak Tatum'a göre rehabilitasyon sürecindeki en büyük engel fiziksel iyileşme değildi.
"Günümüzde, özellikle profesyonel sporlarda en iyi kondisyonerler, doktorlar ve modern tıbbın imkânları sayesinde fiziksel olarak iyileşiyorsunuz ve oynamanıza izin veriliyor. En zor olan şey zihinsel engeli aşmak."
Aşil sakatlığından dönüşün psikolojik boyutunun bir başkası tarafından hızlandırılamayacağını vurgulayan Tatum, oyuncunun kendisini hazır ve güvende hissetmesinin zaman aldığını belirtti.
"Bu yalnızca zaman alıyor. Ne zaman yüzde 100 hazır olduğunuzu ve kendinize ne zaman tamamen güvendiğinizi yalnızca siz anlayabilir ve bilebilirsiniz. Bunu sizin yerinize başka hiç kimse yapamaz."
Geçtiğimiz sezonun büyük bölümünü kaçıran Tatum, Aşil sakatlığından bu yana ilk tam sezonuna hazırlanıyor.
2025-26 sezonunu 56 galibiyet ve 26 mağlubiyetle tamamlayan Celtics, 2026-27 sezonuna takım planlarının merkezinde yeniden Tatum yer alacak şekilde girecek.