Dusan Vlahovic'e milli takım müjdesi!

Beşiktaş'ın sezon başında kadrosuna kattığı Dusan Vlahovic, Sırbistan Milli Takımı'ndan davet aldı.
Sırp forvet, UEFA Uluslar Ligi'nde mücadele edecek milli takımın aday kadrosunda yer aldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE SIRBİSTAN'IN MAÇ PROGRAMI
Sırbistan, UEFA Uluslar Ligi'nde 24 Eylül'de Yunanistan, 27 Eylül'de Hollanda, 1 Ekim'de Almanya ve 4 Ekim'de Hollanda ile karşı karşıya gelecek.
Vlahovic, Beşiktaş formasıyla gösterdiği performansın ardından Sırbistan'ın aday kadrosunda kendisine yer buldu.
Sırp forvet, UEFA Uluslar Ligi'nde mücadele edecek milli takımın aday kadrosunda yer aldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE SIRBİSTAN'IN MAÇ PROGRAMI
Sırbistan, UEFA Uluslar Ligi'nde 24 Eylül'de Yunanistan, 27 Eylül'de Hollanda, 1 Ekim'de Almanya ve 4 Ekim'de Hollanda ile karşı karşıya gelecek.
Vlahovic, Beşiktaş formasıyla gösterdiği performansın ardından Sırbistan'ın aday kadrosunda kendisine yer buldu.