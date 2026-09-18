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Dusan Vlahovic'e milli takım müjdesi!

Beşiktaş'ın Sırp golcüsü Dusan Vlahovic, Sırbistan Milli Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi'nde oynayacağı karşılaşmalar için aday kadroya davet edildi.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 18 Eylül 2026 12:45
Fotoğraf: X.com
Dusan Vlahovic'e milli takım müjdesi!
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Beşiktaş'ın sezon başında kadrosuna kattığı Dusan Vlahovic, Sırbistan Milli Takımı'ndan davet aldı.

Sırp forvet, UEFA Uluslar Ligi'nde mücadele edecek milli takımın aday kadrosunda yer aldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla SIRBİSTAN'IN MAÇ PROGRAMI

Sırbistan, UEFA Uluslar Ligi'nde 24 Eylül'de Yunanistan, 27 Eylül'de Hollanda, 1 Ekim'de Almanya ve 4 Ekim'de Hollanda ile karşı karşıya gelecek.

Vlahovic, Beşiktaş formasıyla gösterdiği performansın ardından Sırbistan'ın aday kadrosunda kendisine yer buldu.

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