Golden State Warriors'ın yıldız forveti Jimmy Butler, sağ dizindeki ön çapraz bağ sakatlığının ardından rehabilitasyon çalışmalarını sürdürürken iyileşme sürecinde önemli ilerleme kaydetti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Warriors muhabiri Anthony Slater, ESPN'in NBA Today programında Butler'ın mevcut durumuna ilişkin bilgi verdi.
Slater, "Keyfinin yerinde olduğunu biliyorum. Geçtiğimiz hafta doğum gününü Brezilya'da Neymar'la vakit geçirerek kutladı. Güzel bir yaz geçirdi. Rehabilitasyonuna gelirsek, şu anda uzun süren ön çapraz bağ rehabilitasyonunun orta bölümünde bulunuyor" dedi.
Butler'ın kaydettiği ilerleme ve dizindeki güçlenme konusunda olumlu haberler aldığını belirten Slater, deneyimli oyuncunun NBA parkelerine dönmesine hâlâ aylar olduğunu vurguladı.
"Kaydettiği ilerleme ve dizini güçlendirme çalışmaları konusunda olumlu haberler aldım ancak NBA parkelerine dönmesine hâlâ aylar var. Takım, birkaç hafta sonra Hawaii'de sezon kampını açacak. Butler'ın kenarda yalnızca bireysel çalışmalar yapabilmesi bekleniyor. Zamanla rehabilitasyonun farklı aşamalarını geride bırakacaktır. Sezonun başında sahada olamayacak olsa da takımın önemli liderlerinden biri olmayı sürdürüyor."
Jimmy Butler, geçtiğimiz şubat ayında sağ dizindeki ön çapraz bağlarını koparmıştı.
Sezonunu sona erdiren bu ağır sakatlık, Golden State Warriors'ın 2025-26 sezonunun gidişatını tamamen değiştirdi. Yıldız forvetten yoksun kalan Warriors, şampiyonluk yarışına dahil olmakta zorlandı ve play-in turnuvasında Phoenix Suns'a mağlup olarak elendi.
Sakatlığının üzerinden yedi ay geçen Butler'ın saha çalışmalarının yoğunluğunu şimdiden artırdığı bildirildi.
İyimser senaryoda 36 yaşındaki oyuncunun en erken ocak veya şubat ayında parkelere dönebileceği belirtiliyor. Ancak bu tarihler kesin bir dönüş takviminden ziyade, rehabilitasyonun sorunsuz ilerlemesi durumunda mümkün olabilecek en erken dönemi ifade ediyor.
Butler, Warriors oyuncularını bir araya getirecek
Hareket kabiliyeti hâlâ sınırlı olan ve yeni sezonun başlangıcında forma giyemeyecek Butler, takımın deneyimli liderlerinden biri olarak oyuncuları bir araya getirmek için çalışmalarını sürdürüyor.
Slater'ın aktardığına göre Butler, gelecek hafta Güney Kaliforniya'da yalnızca Warriors oyuncularının katılacağı özel bir organizasyon düzenleyecek.
Slater, "Duyduğuma göre geçtiğimiz yıl yaptığı gibi gelecek hafta Güney Kaliforniya'da yalnızca oyuncuların katılacağı organize bir buluşma düzenleyecek. Dolayısıyla takımı yine bir araya getiriyor" ifadelerini kullandı.
Los Angeles Lakers, San Antonio Spurs ve Minnesota Timberwolves da sezon arasında benzer oyuncu buluşmaları düzenleyen takımlar arasında yer aldı.
Warriors cephesinde bu girişime öncülük eden Butler, yeni sezon öncesinde takım içindeki uyumu ve birlikteliği güçlendirmeyi hedefliyor.
Slater, "Keyfinin yerinde olduğunu biliyorum. Geçtiğimiz hafta doğum gününü Brezilya'da Neymar'la vakit geçirerek kutladı. Güzel bir yaz geçirdi. Rehabilitasyonuna gelirsek, şu anda uzun süren ön çapraz bağ rehabilitasyonunun orta bölümünde bulunuyor" dedi.
Butler'ın kaydettiği ilerleme ve dizindeki güçlenme konusunda olumlu haberler aldığını belirten Slater, deneyimli oyuncunun NBA parkelerine dönmesine hâlâ aylar olduğunu vurguladı.
"Kaydettiği ilerleme ve dizini güçlendirme çalışmaları konusunda olumlu haberler aldım ancak NBA parkelerine dönmesine hâlâ aylar var. Takım, birkaç hafta sonra Hawaii'de sezon kampını açacak. Butler'ın kenarda yalnızca bireysel çalışmalar yapabilmesi bekleniyor. Zamanla rehabilitasyonun farklı aşamalarını geride bırakacaktır. Sezonun başında sahada olamayacak olsa da takımın önemli liderlerinden biri olmayı sürdürüyor."
Jimmy Butler, geçtiğimiz şubat ayında sağ dizindeki ön çapraz bağlarını koparmıştı.
Sezonunu sona erdiren bu ağır sakatlık, Golden State Warriors'ın 2025-26 sezonunun gidişatını tamamen değiştirdi. Yıldız forvetten yoksun kalan Warriors, şampiyonluk yarışına dahil olmakta zorlandı ve play-in turnuvasında Phoenix Suns'a mağlup olarak elendi.
Sakatlığının üzerinden yedi ay geçen Butler'ın saha çalışmalarının yoğunluğunu şimdiden artırdığı bildirildi.
İyimser senaryoda 36 yaşındaki oyuncunun en erken ocak veya şubat ayında parkelere dönebileceği belirtiliyor. Ancak bu tarihler kesin bir dönüş takviminden ziyade, rehabilitasyonun sorunsuz ilerlemesi durumunda mümkün olabilecek en erken dönemi ifade ediyor.
Butler, Warriors oyuncularını bir araya getirecek
Hareket kabiliyeti hâlâ sınırlı olan ve yeni sezonun başlangıcında forma giyemeyecek Butler, takımın deneyimli liderlerinden biri olarak oyuncuları bir araya getirmek için çalışmalarını sürdürüyor.
Slater'ın aktardığına göre Butler, gelecek hafta Güney Kaliforniya'da yalnızca Warriors oyuncularının katılacağı özel bir organizasyon düzenleyecek.
Slater, "Duyduğuma göre geçtiğimiz yıl yaptığı gibi gelecek hafta Güney Kaliforniya'da yalnızca oyuncuların katılacağı organize bir buluşma düzenleyecek. Dolayısıyla takımı yine bir araya getiriyor" ifadelerini kullandı.
Los Angeles Lakers, San Antonio Spurs ve Minnesota Timberwolves da sezon arasında benzer oyuncu buluşmaları düzenleyen takımlar arasında yer aldı.
Warriors cephesinde bu girişime öncülük eden Butler, yeni sezon öncesinde takım içindeki uyumu ve birlikteliği güçlendirmeyi hedefliyor.