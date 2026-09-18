Türkiye'den 3 kulübe FIFA şoku!

FIFA, TFF 1. Lig'den 3, TFF 2. Lig'den 1 olmak üzere toplam 4 Türk kulübünün Transfer tahtasını tekrar kapattı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Yaz aylarında transfer tahtası kapanan ve geçtiğimiz ay açılan TFF 1. Lig ekipleri Sivasspor, Kayserispor ve Sarıyer'e yeni bir ceza daha geldi. Ağustos ayında gerekli ödemelerin yapılarak transfer sorununu aşan ve transferlerine imza attıran 3 kulübün tahtası bir kez daha kapandı.
3 kulübe de birer dosyadan dolayı transfer engeli getiren FIFA, söz konusu borçların ödenmesi halinde bu cezasını geri çekebilecek.
LİGDEKİ DURUMLARI...
7 haftası geride kalan 1. Lig'de 16 puan toplayan Kayserispor zirvede yer alıyor.
Geçen sezon Süper Lig'den düşen Kayserispor, 5 galibiyete imza atarken, 11 puanlı Sarıyer ise 7'nci sıranın sahibi durumunda.
15'inci sıranın sahibi olan Sivasspor ise 7 puana sahip.
3 kulübe de birer dosyadan dolayı transfer engeli getiren FIFA, söz konusu borçların ödenmesi halinde bu cezasını geri çekebilecek.
LİGDEKİ DURUMLARI...
7 haftası geride kalan 1. Lig'de 16 puan toplayan Kayserispor zirvede yer alıyor.
Geçen sezon Süper Lig'den düşen Kayserispor, 5 galibiyete imza atarken, 11 puanlı Sarıyer ise 7'nci sıranın sahibi durumunda.
15'inci sıranın sahibi olan Sivasspor ise 7 puana sahip.