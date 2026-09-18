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Beşiktaşlı Hyeon Gyu-Oh'ya milli davet!

Beşiktaş'ın Güney Koreli forveti Hyeon Gyu-Oh, Güney Kore Milli Takımı'nın aday kadrosuna davet edildi.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 18 Eylül 2026 14:33 | Son Güncelleme Tarihi: 18 Eylül 2026 14:35
Fotoğraf: X.com
Beşiktaşlı Hyeon Gyu-Oh'ya milli davet!
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Beşiktaş'ın geçen sezon devre arasında kadrosuna kattığı Hyeon Gyu-Oh, Güney Kore Milli Takımı'nın aday kadrosunda yer aldı.

Genç golcü, milli takım arasındaki karşılaşmalarda ülkesini temsil edecek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla HYEON GYU-OH MİLLİ TAKIMDA

Siyah-beyazlı formayla mücadele eden Hyeon Gyu-Oh, Güney Kore Milli Takımı'nın teknik heyeti tarafından aday kadroya davet edildi.

Beşiktaş'ta forma giyen Güney Koreli futbolcunun milli takım daveti, siyah-beyazlılarda da memnuniyetle karşılandı.



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