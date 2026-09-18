Beşiktaşlı Hyeon Gyu-Oh'ya milli davet!

Beşiktaş'ın geçen sezon devre arasında kadrosuna kattığı Hyeon Gyu-Oh, Güney Kore Milli Takımı'nın aday kadrosunda yer aldı.
Genç golcü, milli takım arasındaki karşılaşmalarda ülkesini temsil edecek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE HYEON GYU-OH MİLLİ TAKIMDA
Siyah-beyazlı formayla mücadele eden Hyeon Gyu-Oh, Güney Kore Milli Takımı'nın teknik heyeti tarafından aday kadroya davet edildi.
Beşiktaş'ta forma giyen Güney Koreli futbolcunun milli takım daveti, siyah-beyazlılarda da memnuniyetle karşılandı.
Genç golcü, milli takım arasındaki karşılaşmalarda ülkesini temsil edecek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE HYEON GYU-OH MİLLİ TAKIMDA
Siyah-beyazlı formayla mücadele eden Hyeon Gyu-Oh, Güney Kore Milli Takımı'nın teknik heyeti tarafından aday kadroya davet edildi.
Beşiktaş'ta forma giyen Güney Koreli futbolcunun milli takım daveti, siyah-beyazlılarda da memnuniyetle karşılandı.