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Güney Kore maçında Kuzey Kore milli marşı çalındı, ortalık karıştı!

Güney Kore ve Bangladeş arasındaki hokey maçında yanlışlıkla Kuzey Kore milli marşı çalındı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 18 Eylül 2026 15:09
Haber: AA
Güney Kore maçında Kuzey Kore milli marşı çalındı, ortalık karıştı!
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Asya Oyunları kapsamında Güney Kore ile Bangladeş arasında oynanan erkekler çim hokeyi maçı öncesinde Güney Kore milli marşı yerine yanlışlıkla Kuzey Kore milli marşı çalındı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Yonhap ajansının haberine göre, Japonya'nın Gifu kentindeki Gifu Prefectural Green Stadı'nda oynanan karşılaşma öncesinde yanlışlıkla Kuzey Kore milli marşının çalması, Güney Koreli oyuncularda şaşkınlığa yol açtı.

Hatanın fark edilmesinin ardından organizasyon komitesi önce Bangladeş'in, ardından Güney Kore'nin milli marşını çaldı.

Asya Oyunları kapsamında Güney Kore erkekler çim hokeyi milli takımı A Grubu'ndaki ilk maçında Bangladeş'i 5-0 mağlup etti.

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