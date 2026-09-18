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A Milli Erkek Tenis Takımı, Arjantin karşısında!

A Milli Erkek Tenis Takımı, Davis Kupası'nda Arjantin ile karşılaşacak.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 18 Eylül 2026 15:16
Haber: AA, Fotoğraf: AA
A Milli Erkek Tenis Takımı, Arjantin karşısında!
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A Milli Erkek Tenis Takımı, Davis Kupası Dünya Grubu 1 serisinde 19 Eylül Cumartesi Arjantin ile karşılaşacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Türkiye Tenis Federasyonunun açıklamasına göre, 19-20 Eylül tarihlerindeki maçlara Arjantin'in Neuquen kentindeki Ruca Che Stadyumu ev sahipliği yapacak.

Milli takımda kaptan Erhan Oral'ın yanı sıra Yankı Erel, Mert Alkaya, Tuncay Duran, Arda Azkara ve Kaan Işık Koşaner yer alıyor.

Sert kortta oynanacak seriyi kazanan takım, Davis Kupası Finalleri öncesindeki son aşama elemelere katılmaya hak kazanacak. Kaybeden ekip, Dünya Grubu 1'de kalabilmek için play-off oynayacak.

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