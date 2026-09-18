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Kocaelispor, Gaziantep FK karşısında galibiyet peşinde!

Süper Lig'de 9 puanla yoluna devam eden Kocaelispor, 6. hafta mücadelesinde sahasında Gaziantep FK'yı konuk edecek.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 18 Eylül 2026 15:05
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Kocaelispor, Gaziantep FK karşısında galibiyet peşinde!
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Kocaelispor, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında 19 Eylül Cumartesi günü sahasında Gaziantep FK ile karşılaşacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Kocaeli Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak maçı, hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Sezonda ilk 5 haftada 3 galibiyetle 9 puan alan yeşil-siyahlı ekip, son olarak Galatasaray'a deplasmanda 1-0 mağlup oldu.

Sahasındaki 2 lig maçını da kazanan Körfez ekibi, Gaziantep FK'yi de mağlup ederek iç sahada galibiyet serisi yakalamayı hedefliyor.

Kocaelispor'da tedavileri ile hazırlık süreçleri devam eden Jovanovic, Petkovic, Gulliksen ve Rivas'ın karşılaşmada forma giymesi beklenmiyor.

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