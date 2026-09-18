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Sivasspor, Ankara'da 3 puan peşinde!

Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında deplasmanda Keçtaş Ankara Keçiörengücü ile karşılaşacak.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 18 Eylül 2026 15:29
Haber: AA, Fotoğraf: sivasspor.org.tr
Sivasspor, Ankara'da 3 puan peşinde!
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Ekenler Beton Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında 19 Eylül Cumartesi günü deplasmanda Keçtaş Ankara Keçiörengücü ile karşılaşacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Aktepe Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak müsabakayı hakem Mehmet Türkmen yönetecek.

Kırmızı-beyazlı ekipte Ankara Keçiörengücü maçı öncesinde Clinton Duodu, Süleyman Özdamar, Kamil Fidan, Rey Manaj, Uğur Çiftçi, Arda Erdursun ve Musah Muhammed'in sakatlıkları bulunuyor.

Sivas temsilcisi, geride kalan 7 haftada 1 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 7 puan topladı. Ankara ekibi ise 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgiyle 12 puan elde etti.

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