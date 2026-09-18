Zlatan Ibrahimovic'ten Arda Güler iddiası!

İsveç futbolunun efsane isimlerinden Zlatan Ibrahimovic, Real Madrid forması giyen milli yıldız Arda Güler'den övgü dolu sözlerle bahsetti. Ibrahimovic, 21 yaşındaki futbolcuyu dünyanın en iyi beş orta saha oyuncusu arasında gösterdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE "Sezon başladığından bu yana seni en çok etkileyen orta saha oyuncusu kim?" sorusuna Arda Güler yanıtını veren Zlatan Ibrahimovic, milli oyuncunun sahip olduğu özelliklere dikkat çekti.
"ONDAN DAHA İYİ ÇOK AZ OYUNCU VAR"
Ibrahimovic, Arda Güler hakkında, "Ne oyuncu ama… Onun şu anda dünyanın en iyi beş orta saha oyuncusundan biri olduğunu söylersem abarttığımı düşünmüyorum. Ondan daha iyi olduğu söylenebilecek çok az oyuncu var." ifadelerini kullandı.
"DOĞAL BİR 10 NUMARA"
Arda'nın klasik 10 numara özelliklerini taşıdığını vurgulayan İsveçli futbol adamı, "Topla oynayabilen, pas verebilen, çalım atabilen ve topu koruyabilen orta saha oyuncularını severim. Arda, günümüz futbolunda doğal bir 10 numara. Onun kalibresindeki orta saha oyuncularının nesli yavaş yavaş tükeniyor." dedi.
Ibrahimovic açıklamasını, "Mesut Özil, Diego Maradona, Lionel Messi, Francesco Totti ve Juan Mata gibi oyunculardan söz ediyorum. Arda'nın eskiden 10 numaralarda gördüğümüz bu özellikleri geri getirmesi beni mutlu ediyor. Bana göre o, dünyanın en iyi 10 numarası. Aynı zamanda dünyanın en iyi oyuncusu olma potansiyeline sahip olduğuna inanıyorum." sözleriyle tamamladı.
Arda Güler, Real Madrid formasıyla 2026-27 sezonunda şu ana kadar La Liga'da 6 karşılaşmada görev yaptı. Bu maçların 4'üne ilk 11'de başlayan milli futbolcu, sahada kaldığı 295 dakikada 1 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.
21 yaşındaki yıldız ayrıca 172 pas verirken 8 şut çekti, 21 kez top kazanmayı başardı ve rakiplerine 8 faul yaptırdı. Hücum organizasyonlarında önemli bir rol üstlenen Arda, kısa sürede ürettiği üç gollük katkıyla sezona dikkat çekici bir giriş yaptı.
"ONDAN DAHA İYİ ÇOK AZ OYUNCU VAR"
Ibrahimovic, Arda Güler hakkında, "Ne oyuncu ama… Onun şu anda dünyanın en iyi beş orta saha oyuncusundan biri olduğunu söylersem abarttığımı düşünmüyorum. Ondan daha iyi olduğu söylenebilecek çok az oyuncu var." ifadelerini kullandı.
"DOĞAL BİR 10 NUMARA"
Arda'nın klasik 10 numara özelliklerini taşıdığını vurgulayan İsveçli futbol adamı, "Topla oynayabilen, pas verebilen, çalım atabilen ve topu koruyabilen orta saha oyuncularını severim. Arda, günümüz futbolunda doğal bir 10 numara. Onun kalibresindeki orta saha oyuncularının nesli yavaş yavaş tükeniyor." dedi.
Ibrahimovic açıklamasını, "Mesut Özil, Diego Maradona, Lionel Messi, Francesco Totti ve Juan Mata gibi oyunculardan söz ediyorum. Arda'nın eskiden 10 numaralarda gördüğümüz bu özellikleri geri getirmesi beni mutlu ediyor. Bana göre o, dünyanın en iyi 10 numarası. Aynı zamanda dünyanın en iyi oyuncusu olma potansiyeline sahip olduğuna inanıyorum." sözleriyle tamamladı.
2026-27 SEZONUNA ETKİLİ BAŞLADI
ARDA GÜLER FRİKİKTEN ATTI! 🤩🤩
Milli futbolcumuz, Elche deplasmanında serbest vuruştan kaydettiği golle Real Madrid'i 1-0 öne geçirdi! 💪🇹🇷 pic.twitter.com/Y7WjWptyCs https://t.co/JMotw4xUqD
— Sporx (@sporx) September 15, 2026
Arda Güler, Real Madrid formasıyla 2026-27 sezonunda şu ana kadar La Liga'da 6 karşılaşmada görev yaptı. Bu maçların 4'üne ilk 11'de başlayan milli futbolcu, sahada kaldığı 295 dakikada 1 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.
21 yaşındaki yıldız ayrıca 172 pas verirken 8 şut çekti, 21 kez top kazanmayı başardı ve rakiplerine 8 faul yaptırdı. Hücum organizasyonlarında önemli bir rol üstlenen Arda, kısa sürede ürettiği üç gollük katkıyla sezona dikkat çekici bir giriş yaptı.