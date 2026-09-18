Milli Takım'da bu 8 isim yok; 5'i sakat

A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi için belirlenen kadrosunda önemli değişiklikler yaşandı. 2026 FIFA Dünya Kupası kadrosunda bulunan bazı isimler, bu kez aday kadroda yer almadı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Teknik heyetin tercihleri ve sakatlıklar nedeniyle toplam 5 futbolcu, Dünya Kupası kadrosunda yer almalarına rağmen UEFA Uluslar Ligi listesine dahil edilmedi.
2 İSME DAVET YOK
Çağlar Söyüncü ile Kaan Ayhan, teknik heyet tarafından bu kez kadroya çağrılmayan isimler oldu.
5 İSİM SAKATLIK NEDENİYLE YOK
Milli takımın önemli oyuncularından Hakan Çalhanoğlu, Kenan Yıldız ve Mert Müldür ise yaşadıkları sakatlıklar nedeniyle kadro dışında kaldı.
RIDVAN YILMAZ SAKAT
Milli takım oyuncu havuzunda bulunan ve son dönemdeki performansıyla kadroya seçilmesi beklenen Rıdvan Yılmaz da sakatlığı nedeniyle geniş kadroya dahil edilemedi.
Böylece A Milli Takım, UEFA Uluslar Ligi dönemine hem teknik tercihler hem de sakatlıklar nedeniyle önemli eksiklerle girecek.
2 İSME DAVET YOK
Çağlar Söyüncü ile Kaan Ayhan, teknik heyet tarafından bu kez kadroya çağrılmayan isimler oldu.
5 İSİM SAKATLIK NEDENİYLE YOK
Milli takımın önemli oyuncularından Hakan Çalhanoğlu, Kenan Yıldız ve Mert Müldür ise yaşadıkları sakatlıklar nedeniyle kadro dışında kaldı.
RIDVAN YILMAZ SAKAT
Milli takım oyuncu havuzunda bulunan ve son dönemdeki performansıyla kadroya seçilmesi beklenen Rıdvan Yılmaz da sakatlığı nedeniyle geniş kadroya dahil edilemedi.
Böylece A Milli Takım, UEFA Uluslar Ligi dönemine hem teknik tercihler hem de sakatlıklar nedeniyle önemli eksiklerle girecek.