18 Eylül
20:00
Kasımpaşa
Konyaspor
CANLI DA
0-0
Bandırmaspor
Ümraniye
18 Eylül
20:00
Muğlaspor
Iğdır FK
18 Eylül
21:30
Bayern Munih
Union Berlin
18 Eylül
22:00
Brentford
Chelsea
18 Eylül
22:00
Espanyol
Elche
18 Eylül
21:45
Monza
Sassuolo
18 Eylül
21:45
AS Monaco
Lens
18 Eylül
21:00
FC Groningen
PEC Zwolle

Milli Takım'da bu 8 isim yok; 5'i sakat

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Dünya Kupası kadrosunda olan 2 ismi tercihen, 5 ismi sakatlık nedeniyle alınmadı. Performansıyla seçilmesi beklenen Rıdvan Yılmaz, sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadı.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 18 Eylül 2026 16:28
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Milli Takım'da bu 8 isim yok; 5'i sakat
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi için belirlenen kadrosunda önemli değişiklikler yaşandı. 2026 FIFA Dünya Kupası kadrosunda bulunan bazı isimler, bu kez aday kadroda yer almadı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Teknik heyetin tercihleri ve sakatlıklar nedeniyle toplam 5 futbolcu, Dünya Kupası kadrosunda yer almalarına rağmen UEFA Uluslar Ligi listesine dahil edilmedi.

2 İSME DAVET YOK

Çağlar Söyüncü ile Kaan Ayhan, teknik heyet tarafından bu kez kadroya çağrılmayan isimler oldu.

5 İSİM SAKATLIK NEDENİYLE YOK

Milli takımın önemli oyuncularından Hakan Çalhanoğlu, Kenan Yıldız ve Mert Müldür ise yaşadıkları sakatlıklar nedeniyle kadro dışında kaldı.

RIDVAN YILMAZ SAKAT

Milli takım oyuncu havuzunda bulunan ve son dönemdeki performansıyla kadroya seçilmesi beklenen Rıdvan Yılmaz da sakatlığı nedeniyle geniş kadroya dahil edilemedi.

Böylece A Milli Takım, UEFA Uluslar Ligi dönemine hem teknik tercihler hem de sakatlıklar nedeniyle önemli eksiklerle girecek.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.