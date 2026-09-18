Galatasaray açıkladı; Trabzon'da 4 eksik!

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Trabzonspor maçının kamp kadrosunu açıkladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sarı-kırmızılılarda tedavilerine devam edilen Mario Lemina, Wilfried Singo ve Victor Osimhen ile son idmanda aşil tendonunda ağrı yaşayan Kaan Ayhan, Trabzonspor karşılaşmasının kamp kadrosunda yer almadı.
İşte Galatasaray kamp kadrosunda yer alan isimler:
Uğurcan Çakır, El Chadaille Bitshiabu, Ismail Jakobs, Davinson Sánchez, Roland Sallai, Gabriel Sara, Leroy Sané, Yunus Akgün, Eren Elmalı, Lesley Ugochukwu, İlkay Gündoğan, Deniz Gül, Jankat Yılmaz, Rafael Leão, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Enes Emre Büyük, Renato Nhaga, Berat Luş, Aleksey Batrakov, Kazımcan Karataş, Arda Ünyay
İşte Galatasaray kamp kadrosunda yer alan isimler:
Uğurcan Çakır, El Chadaille Bitshiabu, Ismail Jakobs, Davinson Sánchez, Roland Sallai, Gabriel Sara, Leroy Sané, Yunus Akgün, Eren Elmalı, Lesley Ugochukwu, İlkay Gündoğan, Deniz Gül, Jankat Yılmaz, Rafael Leão, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Enes Emre Büyük, Renato Nhaga, Berat Luş, Aleksey Batrakov, Kazımcan Karataş, Arda Ünyay