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Jorge Jesus'tan Rafael Leao'ya davet!

Jorge Jesus, Portekiz milli takımının başındaki ilk kadrosuna Rafael Leao'yu dahil etti.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 18 Eylül 2026 14:14 | Son Güncelleme Tarihi: 18 Eylül 2026 14:36
Haber: Sporx.com
Jorge Jesus'tan Rafael Leao'ya davet!
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Rafael Leao
Rafael Leao
Galatasaray

Galatasaray forması giyen Rafael Leao, Portekiz Milli Takımı'nın yeni dönem kadrosunda kendisine yer buldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla

Portekiz'de teknik direktörlük görevine getirilen Jorge Jesus, milli takımın başındaki ilk kadro tercihini yaptı. Tecrübeli teknik adam, Galatasaray'ın yıldızı Rafael Leao'yu listeye dahil ederken Fenerbahçe'de forma giyen Nelson Semedo'yu kadroya çağırmadı.

72 yaşındaki Jorge Jesus'un belirlediği kadroda Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Vitinha ve Ruben Dias gibi önemli isimler de yer aldı.

"LEAO'NUN OYNAMASI LAZIMDI"

Basın toplantısında konuşan Jorge Jesus, "Rafael Leao'yu çok iyi tanıyorum; onun hasıl oynadığını görmeme pek gerek yok. Asıl ihtiyacım olan şey, onun oynamasıydı; çünkü oynamadan milli takıma çağrılması zordu." dedi.

Portekiz'in açıklanan kadrosu şöyle:

Kaleciler: Diogo Costa, Rui Silva, Samuel Soares

Savunma: Gonçalo Inacio, Renato Veiga, Ruben Dias, Tomas Araujo, Joao Cancelo, Diogo Dalot, Nuno Tavares, Nuno Mendes

Orta saha: Bruno Fernandes, Joao Palhinha, Ruben Neves, Vitinha, Bernardo Silva

Forvet: Cristiano Ronaldo, Fabio Silva, Trincao, Francisco Conceicao, Gonçalo Ramos, Joao Felix, Pedro Neto, Rafael Leao

JESUS'UN İLK MAÇI GALLER'E KARŞI

Jorge Jesus, Portekiz Milli Takımı'nın başındaki ilk maçına 24 Eylül'de çıkacak. Portekiz, sahasında Galler'i konuk edecek.

Portekiz daha sonra 27 Eylül'de Norveç'e, 1 Ekim'de ise Danimarka'ya deplasmanda konuk olacak. Jesus yönetimindeki ilk milli maç periyodu, 4 Ekim'de Norveç ile oynanacak karşılaşmayla tamamlanacak.

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