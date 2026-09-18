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Başakşehir kötü gidişata son vermek istiyor!

Süper Lig'de son 4 haftada galibiyet alamayan Başakşehir, 6. hafta maçında Gençlerbirliği'ni konuk edecek.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 18 Eylül 2026 14:46 | Son Güncelleme Tarihi: 18 Eylül 2026 14:48
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Başakşehir kötü gidişata son vermek istiyor!
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İstanbul Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında 19 Eylül Cumartesi günü Gençlerbirliği'ni konuk edecek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

Ligde sezona galibiyetle başlayan Başakşehir, son 4 haftada 3 yenilgi ve 1 beraberlik aldı.

UEFA Konferans Ligi'ne ikinci eleme turunda veda eden, Süper Lig'de beklentileri karşılayamayan ve son maçında Amed Sportif Faaliyetler'e 5-0 yenilen İstanbul Başakşehir'de teknik direktör Nuri Şahin'in geleceği tartışma konusu oldu. Turuncu-lacivertli kulübün başkanı Göksel Gümüşdağ, alınan kötü sonuçlara rağmen 38 yaşındaki teknik adama güvendiklerini ifade etti.

Trendyol Süper Lig'de 4 puanla 13. sırada yer alan Başakşehir, taraftarı önünde kazanarak kötü gidişatına son vermeye çalışacak.

Turuncu-lacivertli ekipte kırmızı kart cezalısı Umut Bozok, karşılaşmada forma giyemeyecek.

Gençlerbirliği 7 puan topladı

Başkent temsilcisi, Süper Lig'in ilk 5 haftasında hanesine yazdırdığı 7 puanla 12. basamakta bulunuyor.

İlk 2 maçını kazanarak sezona etkili bir başlangıç yapan Gençlerbirliği, son 3 müsabakanın birinde berabere kaldı, ikisinde sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

İki takım arasında ligde 27. randevu

İstanbul Başakşehir ile Gençlerbirliği, Süper Lig'de 27. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında ligde oynanan 26 maçta taraflar 10'ar galibiyet alırken, 6 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı.

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