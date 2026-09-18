18 Eylül
20:00
Kasımpaşa
Konyaspor
18 Eylül
16:00
Bandırmaspor
Ümraniye
18 Eylül
20:00
Muğlaspor
Iğdır FK
18 Eylül
21:30
Bayern Munih
Union Berlin
18 Eylül
22:00
Brentford
Chelsea
18 Eylül
22:00
Espanyol
Elche
18 Eylül
21:45
Monza
Sassuolo
18 Eylül
21:45
AS Monaco
Lens
18 Eylül
21:00
FC Groningen
PEC Zwolle

Galatasaray, Trabzonspor deplasmanında!

Galatasaray, 6. hafta mücadelesinde Trabzonspor'a konuk olacak. Sarı-kırmızılılarda Osimhen ve Lemina'nın durumu son antrenmanın ardından netleşecek.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 18 Eylül 2026 14:52
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Galatasaray, Trabzonspor deplasmanında!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında 19 Eylül Cumartesi günü deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Papara Park'ta,, saat 20.00'de başlayacak müsabakada, hakem Batuhan Kolak görev yapacak.

Süper Lig'de sezona sahasında Arca Çorum FK ile 2-2 beraebre kalarak istediği başlangıcı yapamayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 4 mücadelede puan kaybı yaşamadı. Okan Buruk'un öğrencileri, topladığı 13 puanla haftaya en yakın takipçisi Beşiktaş'ın 1 puan önünde lider girdi.

Trabzonspor ise 5 müsabakada 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgiyle 7 puan elde etti. Lider Galatasaray'ın 6 puan gerisine düşen bordo-mavili ekip, 6. hafta öncesinde averajla 9. sırada yer aldı.

Osimhen ve Lemina'nın durumu belirsiz

Sarı-kırmızılı ekipte sakatlıkları bulunan Victor Osimhen ile Mario Lemina'nın durumları bugünkü son antrenmanın ardından belli olacak.

Ligin 4. haftasındaki Başakşehir maçında kasık sakatlığı yaşayan Osimhen ve Lemina, henüz takımla çalışmalara başlayamadı. Bugünkü son antrenmanda durumlarına bakılacak iki futbolcunun Trabzon'a götürülüp götürülmeyeceğine karar verilecek.

Tedavisine devam edilen Wilfried Singo ise Trabzonspor karşısında süre alamayacak.

Süper Lig'in en golcüsü

Galatasaray, ligde geride kalan 5 haftada en golcü takım olarak dikkati çekti.

Ligdeki 5 müsabakanın tamamında gol sevinci yaşayan "Cimbom" toplamda 13 kez fileleri havalandırdı. Sarı-kırmızılıları, 12'şer golle Beşiktaş, Amed Sportif Faaliyetler ve Arca Çorum FK izledi.

Hücumdaki başarısını savunmaya yansıtamayan Galatasaray, kalesinde 6 gol gördü. Sarı-kırmızılılar, en az gol yiyenler sıralamasında 8 takımın gerisinde kaldı.

Gol yükü Osimhen'in omuzlarında

Galatasaray'ın bu sezonki lig maçlarında 6 gol atan Victor Osimhen takımın gol yükünü sırtlayan oyuncu oldu.

Bu sezon 5 maçta 13 kez fileleri havalandıran sarı-kırmızılı ekipte, yarınki mücadelede oynayıp oynamayacağı henüz netlik kazanmayan Osimhen, 6 golle takımın en golcü oyuncusu konumunda.

Nijeryalı yıldızı 2 golle Gabriel Sara izlerken, Abdülkerim Bardakcı, Yunus Akgün, Lucas Torreira, Roland Sallai ve Davinson Sanchez birer kez gol sevinci yaşadı.

Okan Buruk, Galatasaray'ın başında Trabzonspor'a 1 kez kaybetti

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sarı-kırmızılı takımın başında olduğu süreçte Trabzonspor'a karşı sadece 1 kez mağlup oldu.

Takımın başında 5. sezonunu geçiren Buruk, bu süreçte Karadeniz temsilcisine karşı 8 Süper Lig ve birer Türkiye Kupası ile Süper Kupa müsabakasına çıktı.

Sarı-kırmızılı ekip, söz konusu maçlarda 7 galibiyet ile 2 beraberlik yaşarken 1 kez yenildi. Buruk, bu mağlubiyeti son lig maçında yaşadı.

Galatasaray, söz konusu maçlarda 23 kez ağları sarstı ve 8 gol yedi.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.