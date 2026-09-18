Mert Kömür'e Almanya'dan davet

Almanya Bundesliga ekiplerinden Augsburg'da forma giyen genç oyuncu Mert Kömür, Almanya U21 Milli Takımı'nın kadrosuna davet edildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE 19 yaşındaki futbolcu, kariyerine Almanya U21 Milli Takımı'nda devam etme fırsatı yakaladı.
Kömür'ün Almanya U21 kadrosuna çağrılması, milli takım tercihi açısından da dikkat çekti.
Kömür'ün Almanya U21 kadrosuna çağrılması, milli takım tercihi açısından da dikkat çekti.
🇹🇷🇩🇪 Mert Kömür, Almanya U21 kadrosuna çağrıldı. pic.twitter.com/LfGX8co8n9
— Sporx (@sporx) September 18, 2026