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Mert Kömür'e Almanya'dan davet

Augsburg forması giyen 19 yaşındaki Mert Kömür, Almanya U21 Milli Takımı'nın kadrosuna davet edildi.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 18 Eylül 2026 17:32
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Mert Kömür'e Almanya'dan davet
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Almanya Bundesliga ekiplerinden Augsburg'da forma giyen genç oyuncu Mert Kömür, Almanya U21 Milli Takımı'nın kadrosuna davet edildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla 19 yaşındaki futbolcu, kariyerine Almanya U21 Milli Takımı'nda devam etme fırsatı yakaladı.

Kömür'ün Almanya U21 kadrosuna çağrılması, milli takım tercihi açısından da dikkat çekti. 

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