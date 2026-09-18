Fenerbahçe Tarfin, finale çıkamadı!

Basketbolda ilk kez düzenlenen EuroLeague Süper Kupa'da temsilcimiz Fenerbahçe Tarfin ile Olympiakos karşı karşıya geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE

Abu Dabi'deki Etihad Arena'da oynanan mücadeleyi Olympiakos 92-90 kazandı ve adını finale yazdırdı.



Olympiakos'un finaldeki rakibi, Dubai Basketbol ile Real Madrid arasındaki diğer yarı final maçının galibi olacak. Fenerbahçe Tarfin ise karşılaşmayı kaybeden tarafla üçüncülük maçına çıkacak.



EuroLeague Süper Kupa'da üçüncülük maçı 19 Eylül Cumartesi günü TSİ 17.00'de, final mücadelesi ise, TSİ 20.00'de başlayacak.



MAÇTAN DAKİKALAR



Fenerbahçe Tarfin, iki takımın da üç sayı çizgisinin gerisinden yüksek yüzdeyle oynadığı ilk çeyreği 25-20 önde bitirdi.



Rakibinin top kayıpları karşısında Key'in skora verdiği katkıyla 7-0'lık seri yakalayan sarı-lacivertliler, ikinci periyodun ortalarında farkı çift haneye taşıdı: 24-35. Ribauntlarda rakibine üstünlük kuran Olympiakos, periyodun sonlarında farkı düşürse de soyunma odasına önde giden taraf, 45-43'lük skorla Fenerbahçe Tarfin oldu.



Yunanistan ekibi, Hall ve Dorsey ile pota altını zorlayarak bulduğu sayılarla üçüncü çeyreğin başlarında üstünlük yakaladı: 56-55. Shields'ın skorer oyunu ve Tucker'ın da devreye girmesiyle üstünlüğü tekrar ele geçiren Fenerbahçe Tarfin, farkı açarak final periyoduna 78-69 üstünlükle gitti.



Fournier'nin basketleri ve üst üste üç sayı isabetleriyle ritim bulan Olympiakos, bitime 5 dakika kala durumu 83-83'e getirdi. Yunanistan temsilcisi, son saniyelere kadar eşitlikle giden karşılaşmada Fournier'nin bulduğu isabetle mücadeleyi 92-90 kazandı ve finale kaldı.



Olympiakos'un finaldeki rakibi, Dubai Basketbol ile Real Madrid arasındaki diğer yarı final maçının galibi olacak. Fenerbahçe Tarfin ise karşılaşmayı kaybeden tarafla üçüncülük maçına çıkacak.



Salon: Etihad



Hakemler: Robert Lottermoser (Almanya), Emilio Perez (İspanya), Luka Kardum (Hırvatistan)



Olympiakos: Miller-McIntyre 2, Dorsey 9, Ward 9, Hall 12, Vezenkov 7, Ndiaye 9, Jones 2, Fournier 19, Montero 13, Joseph 10



Fenerbahçe Tarfin: Baldwin 9, Clyburn 8, Shields 18, Melli 5, Bingham 10, Tucker 8, Forrest 7, Key 17, Silva 5, Onuralp Bitim, Juzang 3



1. Periyot: 20-25



Devre: 43-45



3. Periyot: 69-78











